Saint-Joseph : la rue Général de Gaulle est de nouveau une voie à double sens

La ville de Saint-Joseph a inauguré ce lundi 11 décembre 2023 la mise en circulation en double sens de la rue Général de Gaulle après 5 mois de travaux. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous (Photo Saint-Joseph)

La précédente équipe municipale a approuvé, lors du conseil municipal du 31 mars 1998, un avenant n°2 où il est écrit en préambule dans le paragraphe « Besoins à satisfaire » :



« La section de la R.N. 2 comprise entre le pont de la rivière des Rempart et la rue du Général de Gaulle est bordée de part et d'autre de commerces et de services. La circulation aux heures de pointe y est très difficile.



(...) la municipalité a décidé de réaliser les travaux nécessaires à la mise en sens unique de la R.N. 2, entre le pont de la rivière des Remparts et la ravine Jean Petit, dans le sens Saint-Pierre-Saint-Philippe. Le sens retour étant assuré par les rues du Général de Gaulle et Leconte de Lisle (R.D.33) »



25 ans plus tard, ce lundi 11 décembre, les Saint-Joséphois et l’ensemble des usagers peuvent enfin emprunter cette axe routier du cœur de ville d’Ouest en Est, comme le faisaient jadis leurs aînés.



Cette nouvelle étape entre pleinement dans le programme d’aménagements du cœur de ville qui dessinera le Saint-Joseph de 2030.



Parmi ces aménagements, la redéfinition de la trame viaire du centre‑ville fait partie des engagements forts pris par l’équipe municipale.



L’objectif est, bien sûr, de faciliter la circulation, d’offrir des espaces qualitatifs aux usagers, mais aussi, de concrétiser progressivement le projet du Ring, cette boucle qui ceinturera le nouveau cœur de ville de Saint-Joseph.



Aujourd’hui, c’est une vraie solution qui est proposée aux usagers pour fluidifier le trafic routier sur cet axe stratégique.



Aujourd’hui, la continuité de la circulation en double sens est assurée de bout en bout entre le rond point de la gare routière et celui de la Rivière des Remparts.



Cet aboutissement a nécessité :



- l’aménagement de 670 m de voirie (540 m = rue Général de Gaulle + giratoire + rue Paul Demange / 59 m = extension rue Maury / 71 m = parking paysager) ;

- la création d’un parking paysager ;

- la création ou la réfection de 40 places de stationnement dont 26 sur le parking paysager ;

- la création de trottoirs sur l’ensemble du linéaire ;

- la refonte des réseaux humides et du réseau d’éclairage public ;

- la création d’une portion de réseau Télécom ;

- la réalisation d’environ 550 m² d’espaces verts

- la création d’un nouveau mur pour le local des Anciens Combattants.



Au total, ce sont 2 452 473, 22 € TTC qui ont été investis.

Des travaux rendus possibles grâce au soutien de la Région Réunion, que je remercie chaleureusement. Au travers de la mobilisation des fonds FEDER et plus précisément du programme REACT UE, elle a apporté une participation à hauteur de 90 % soit une prise en charge de de plus de 2,2 Millions d’euros (2 207 225 €).



La municipalité a voulu que les travaux se tiennent dans un délai court pour limiter la gêne pour les usagers. L’engagement a été tenu car, la rue Général de Gaulle estmise en circulation après 5 mois de travaux.