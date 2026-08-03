Saint-Leu : incident technique sur des réservoirs d'eau, des perturbations sont à prévoir

Suite à un incident technique survenu sur les réservoirs de Notre Dame des Champs et Boulanger à Saint-Leu, Saur Derichebourg Aqua Océan informe ses abonnés que des perturbations, voire des manques d’eau, peuvent être constatés sur plusieurs secteurs de la commune. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les secteurs concernés sont :

• Notre Dame des Champs

• Ravine la Chaloupe

• La Chaloupe

• Le Cap Camélias

• Le Plate

• Route Hubert Delisle et rues adjacentes

• Les Colimaçons partie haute

• Boulanger

• Rue Alexandre Bègue et rues adjacentes

Le retour à la normale se fera dans le courant de la journée.