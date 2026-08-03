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Saint-Leu : incident technique sur des réservoirs d'eau, des perturbations sont à prévoir

  • Publié le 3 août 2026 à 09:50
  • Actualisé le 3 août 2026 à 10:00
coupure d'eau

Suite à un incident technique survenu sur les réservoirs de Notre Dame des Champs et Boulanger à Saint-Leu, Saur Derichebourg Aqua Océan informe ses abonnés que des perturbations, voire des manques d’eau, peuvent être constatés sur plusieurs secteurs de la commune. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les secteurs concernés sont :

• Notre Dame des Champs
• Ravine la Chaloupe
• La Chaloupe
• Le Cap Camélias
• Le Plate
• Route Hubert Delisle et rues adjacentes
• Les Colimaçons partie haute
• Boulanger
• Rue Alexandre Bègue et rues adjacentes

Le retour à la normale se fera dans le courant de la journée.

Saint-Leu, Eau

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