Saint-Leu : une plantation d'arbres au Grand Stella

Dans le cadre de la journée mondiale de la Terre, une plantation d'arbres est organisée par la ville de Saint-Leu au Grand Stella le samedi 22 avril 2023 à partir de 8h30. Les membres des dix Lions Club de La Réunion, des élèves du collège de la Pointe des Châteaux et du collège de l'Entre-Deux ainsi que plusieurs associations participeront à cette action. 500 arbres et arbustes seront plantés sur une parcelle de 1500m2 pour le reboisement de l'aire littorale Ouest. Nous publions le communiqué de la mairie de Saint-Leu ci-dessous.

Dans le cadre de la journée mondiale de la Terre, la Ville de Saint-Leu et le Lions Club de La Réunion ont le plaisir d’inviter la population à une grande plantation d’arbres : Le samedi 22 avril 2023, à partir de 8h30, sur le Grand Stella, à Saint-Leu. Seront présents :

• 10 Lions clubs au total dont celui de Saint-Leu

• Plusieurs associations locales, engagées pour le climat et la biodiversité dont : Piton Saint-Leu Lève la tête, Vien à ZOT, Association RJF and Co, AIMÉE (Imagine Mieux Etre Ensemble)

• Mais également le milieu éducatif avec des élèves du Collège de la Pointe des Châteaux et une quarantaine d’élèves du collège de l’Entre-Deux, intéressés par le projet Saint-Leusien.

Objectifs de cette matinée :

- Planter 500 arbres et arbustes adaptés au reboisement de l’aire littorale ouest, dont 400 plants fournis par le service environnement de la Ville et 100 par le Lions Club, sur une parcelle de 1500 m2.

- Sensibiliser la population et notamment les plus jeunes à la cause environnementale

Le Grand Stella, c’est quoi ?

Projet phare de la mandature, l’opération Grand Stella consiste dans un premier temps, à végétaliser près de 80 hectares, entre le Musée du sel et celui du sucre. Les objectifs poursuivis sont multiples : lutter contre l’emballement climatique, ramener la forêt au plus près de la ville, améliorer le cadre de vie, soutenir la préservation et la production des espèces endémiques et indigènes, lutter contre les espèces invasives, sensibiliser à la cause environnementale, renforcer le développement d’activités de pleine nature et valoriser notre patrimoine.

Pour mener à bien ces ambitions, un ensemble de partenaires est mobilisé : la Région Réunion qui a mis à disposition le foncier, le Département dans le cadre du plan 1 million d’arbres, le Conservatoire Botanique Mascarin pour son expertise, … mais aussi l’Académie de La Réunion et les associations. Puisque les enjeux environnementaux nous concernent tous, ce projet se veut participatif.

Le Lions Club, engagé pour avenir sain et durable

Depuis 1917, le Lions Clubs International est la plus grande organisation de clubs service au monde. Celui de Saint-Leu est tout récent (fondé le 16 juillet 2022) et a déjà montré sa capacité à servir plusieurs causes et à mener des actions ( distributions de vêtements, actions solidaires diverses (collecte de lunettes, dons du sang, prévention santé, sorties d’enfants malades, nettoyage de l’environnement) en partenariat avec la collectivité Saint-Leusienne et des associations connues.



Samedi 22 avril, alon mèt la main ansamb dann Grand Stella !

“Lorsque, dans nos actes, nous nous appuyons sur nos valeurs communes, nous contribuons à édifier notre avenir commun.” António Guterres, Secrétaire général de l’ONU.