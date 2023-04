Saint-Louis : débrayage de l'ensemble du personnel de la quincaillerie DROMART

Les salariés de la quincaillerie DROMART SAS, située dans la zone industrielle bel air à Saint Louis ont annoncé leur débrayage samedi 8 avril 2023, de 7h à 9h. Un acte "symbolique" pour protester contre des "intimidations du responsable", des annonces de baisse de salaire et une "non reconnaissance de l'expérience des salariés". (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

"Les salariés sont pris comme des « faire valoir »", fulmine Clément Fontaine, délégué syndical UR 974 au sein de la quincaillerie DROMART. Établissement au sein duquel, samedi 8 avril 2023, l'ensemble des salariés débrayeront pour plusieurs revendications. Des problèmes apparus, selon les salariés, depuis le rachat de l'entreprise DROMART par une entreprise martiniquaise et accentués lors de l'arrivée, il y a un mois environ, d'un nouveau responsable.

Premier point de discorde pour les salariés, ils dénoncent un manque "de reconnaissance de l'expérience acquis des salariés en place depuis de nombreuses années".

"Un nouveau responsable est arrivé récemment, en disant aux salariés que les syndicats ne servent à rien et que nous [les salariés] ne sommes pas assez compétents dans la société. Quand l'entreprise a 22 ans de longévité et a réalisé un chiffre d'affaire de plus de 8.000.000 d'euros, et ce pendant plusieurs années, c'est dur d'entendre ça", assure les employés de la quincaillerie.

Ils reprochent également à ce nouveau responsable "une remise en cause du taux horaire du Smic, en rabotant sur la prime de rendement qui sont deux choses complètement distinctes". "Lors du rachat, il était bien au courant des salaires des employés."

Le délégué syndical renchérit : "on s'est tous battu ensemble pour avoir un pouvoir d'achat décent alors on ne comprend pas qu'on nous annonce une baisse alors qu’on travaille plus de 10h par jour, notre salaire est duement mérité."

Enfin le syndicaliste annonce également un "déclassement" : "J’étais responsable du rayon carrelage et empotage mais aussi à la communication promotionnelle. Maintenant, on m’a mis conseilller de vente. Je ne suis pas le seul dans ce cas, on est devenus de simples exécutants", dit-il.

Le nouveau PDG arrivera mardi 11 avril 2023. En attendant ce débrayage se veut "symbolique" pour l'ensemble des salariés. Clément Fontaine conclu : "la semaine prochaine, on verra ce qui sera mis en place, ça sera en fonction des discussions".

Contactée, la direction de la quincaillerie DROMART indique vouloir attendre "l'arrivée du PDG mardi" avant de se livrer à toute déclaration sur les revendications des salariés.

