Saint-Louis : la route forestière des Makes fermée à la circulation, du 10 juillet au 14 août

En raison de travaux, la route forestière des Makes sera fermée à la circulation en journée, du 10 juillet au 14 août 2026. Des restrictions s'appliqueront du lundi au vendredi sur une partie de l'axe. (Photo d'illustration Richar Bouhet / www.imazpress.com)

Des perturbations sont à prévoir sur la route forestière des Makes à Saint-Louis. En raison de travaux programmés, la route forestière n°11, entre la croisée avec la route forestière n°58 de la Scierie et son terminus à La Fenêtre des Makes, sera interdite à la circulation du vendredi 10 juillet au vendredi 14 août 2026 inclus.

"La fermeture s'appliquera du lundi au vendredi, de 7 heures à 12 heures puis de 13 heures à 15 heures", indique l'ONF.

Les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements et à respecter la signalisation mise en place durant toute la durée du chantier. Aussi, ile st recommandé de consulter régulièrement les cartes mises à jour sur le site de l’ONF avant toute sortie.