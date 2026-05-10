Don de sang : le planning des collectes sur Saint-Paul

Au mois de mai, la ville de Saint-Paul se mobilise pour le don de sang avec l'EFS (Établissement français du sang) et vous invite à participer aux prochaines collectes. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)
En mai, je donne mon sang à Saint-Paul !
Un geste simple, un impact immense
La Ville de Saint-Paul vous invite à participer aux prochaines collectes de sang organisées avec l’Établissement Français du Sang (EFS).
- Mercredi 06 mai 2026
Leader Price Hermitage - Saint-Paul
09h00 – 13h00
- Vendredi 15 mai 2026
BUT Savanna - Saint-Paul
09h00 – 17h00
- Lundi 18 mai 2026
Mairie annexe de La Saline-les-Hauts - Saint-Paul
08h00 – 13h00
- Mercredi 20 mai 2026
Conseil Départemental Plateau Caillou - Saint-Paul
08h30 – 12h30
- Jeudi 21 mai 2026
Salle de conférence de Saint-Paul
08h00 – 13h00
- Mardi 26 mai 2026
Mairie de Saint-Gilles-les-Hauts - Saint-Paul
08h00 – 13h00
À l’approche des jours fériés et des ponts du mois de mai, les réserves de sang peuvent être fragilisées.
Chaque don peut aider jusqu’à 3 patients.
Prenez rendez-vous en ligne ici.
Par téléphone : 0262 90 53 92 / 0262 90 53 07
N’oubliez pas votre pièce d’identité.
Ensemble, faisons vivre la solidarité à Saint-Paul