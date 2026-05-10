Don de sang : le planning des collectes sur Saint-Paul

Au mois de mai, la ville de Saint-Paul se mobilise pour le don de sang avec l'EFS (Établissement français du sang) et vous invite à participer aux prochaines collectes. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photo d'illustration : Stéphan Laï-Yu / www.imazpress.com)

En mai, je donne mon sang à Saint-Paul !

Un geste simple, un impact immense

La Ville de Saint-Paul vous invite à participer aux prochaines collectes de sang organisées avec l’Établissement Français du Sang (EFS).

- Mercredi 06 mai 2026

Leader Price Hermitage - Saint-Paul

09h00 – 13h00

- Vendredi 15 mai 2026

BUT Savanna - Saint-Paul

09h00 – 17h00

- Lundi 18 mai 2026

Mairie annexe de La Saline-les-Hauts - Saint-Paul

08h00 – 13h00

- Mercredi 20 mai 2026

Conseil Départemental Plateau Caillou - Saint-Paul

08h30 – 12h30

- Jeudi 21 mai 2026

Salle de conférence de Saint-Paul

08h00 – 13h00

- Mardi 26 mai 2026

Mairie de Saint-Gilles-les-Hauts - Saint-Paul

08h00 – 13h00

À l’approche des jours fériés et des ponts du mois de mai, les réserves de sang peuvent être fragilisées.

Chaque don peut aider jusqu’à 3 patients.

Prenez rendez-vous en ligne ici.

Par téléphone : 0262 90 53 92 / 0262 90 53 07

N’oubliez pas votre pièce d’identité.

Ensemble, faisons vivre la solidarité à Saint-Paul