Saint-Philippe : coupures d'eau à prévoir lundi 20 juillet

Sudéau réalisera des travaux d’amélioration et de modernisation des équipements hydrauliques au 39 rue de la Pompe, à Saint-Philippe. Une intervention programmée qui vise à renforcer la qualité et la continuité du service aux usagers, à la suite des récentes perturbations constatées sur la commune. Des coupures d'eau sont à prévoir, en matinée du lundi 20 juillet 2026. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Ces travaux nécessitent l’interruption de la distribution en eau, le lundi 20 juillet 2026 à partir de 09h00 jusqu’à 12h00 (sauf incident), sur les secteurs suivants :

Rue de la Pompe

Rue du Collège

Rue Warren Hastings

Rue Alain Gerbault

Rue des Bégonias

Rue des Orchidée

Rue des Poinsettias

Rue de l'Océan

Sudéau remercie ses abonnés pour leur compréhension.