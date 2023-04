Six personnes en garde à vue

Les policiers de Saint-Pierre ont mis à jour une « entreprise familiale » de culture et de revente de cannabis. Au cours des perquisitions, les policiers ont découvert 32 kilos de plants, 26 000 €, une voiture haut de gamme et une moto. Six personnes au total ont été placées en garde à vue dans cette affaire, d'après nos confrères (Photo Police nationale)