Saint-Pierre : dernière projection sur les thématiques LGBTQIA+ au cinéma Moulin à Café

Le planning familial organise sa dernière projection de film sur les thématiques LGBTQIA+ au cinéma Moulin à Café du côté de la Ravine des Cabris. Elle se déroulera le vendredi 17 novembre 2023. Le film "Je danserai si je veux" sera diffusé à partir de 19 heures.

Ce film, réalisé par Maysaloun Hamoud, est sorti en 2017. "Layla, Salma et Nour sont colocataires dans un appartement à Tel-Aviv Jaffa. Ce film propose portraits de femmes, qui sont loin de leurs villes d'origine et qui tentent de s'affranchir du poids des traditions religieuses et familiales" détaille le Planning Familial.

