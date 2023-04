Saint-Pierre : huit hommes et une femme mis en examen dans une affaire de prostitution de mineures

Huit hommes et une femme ont été mis en examen à Saint-Pierre dans une affaire de prostitution de mineures. Agées de 14 à 17 ans, les victimes résidaient au foyer départemental de l’enfance de Terre-Rouge. L'affaire, révélée par le JIR et confirmée à Imaz Press Réunion par le parquet de Saint-Pierre, a éclaté après la plainte d'une des victimes qui était menacée de voir diffuser au sein de l’établissement une vidéo d’elle en plein ébat sexuel.

La plainte, déposée en juin 2022 a provoqué l'ouverture d'une enquête par le parquet de Saint-Pierre, qui a confié les investigations aux policiers du service territorial de police judiciaire (STPJ) de La Réunion.



D'après le JIR, les policiers réalisent rapidement que la jeune plaignante a été contrainte à se prostituer. Ils déterminent finalement que quatre jeunes filles au moins sont concernées au sein du foyer.



Une jeune femme d'une vingtaine d'années est suspectée d'avoir mis en contact les victimes et les clients via les réseaux sociaux, et ce depuis 2021.



Le parquet confirme "l'implication d'une proxénète qui a été mise en examen et qui est toujours en détention provisoire" dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour "proxénétisme aggravé sur mineur de 15 ans" et "proxénétisme aggravé sur mineur de 15 à 18 ans".



Les enquêteurs se sont ensuite intéressés aux clients des victimes. Huit hommes, considérés comme étant des "clients réguliers" ont finalement été identifiés.



Présentés à un juge d'instruction le 31 mars, "les huit hommes qui ont eu des relations tarifées avec les mineures ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire" précise le parquet, pour "recours à la prostitution de mineur", aggravé par l’emploi "d’un réseau de communication".



