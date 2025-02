Sainte-Marie : des pêcheurs se réunissent face à la menace d'une nouvelle règlementation

Ce vendredi 21 février 2025, près de 30 pêcheurs se sont retrouvés au port de plaisance de Sainte-Marie. L'association des pêcheurs et plaisanciers les alizées et plusieurs pêcheurs à la gaulette à pied ont échangé sur de nouvelles réglementations qui pourraient touchées les activités de pêche à La Réunion. Un autre rassemblement est prévu le 2 mars prochain, avec de nombreuses associations de pêcheurs de l'île réunies en collectif. (Photo : collectif de pêcheur)

Henri Grondin, représentant des petits pécheurs à la gaulette à pied explique qu'ils ne "veulent tout simplement pas de quota". Ivanohe, le président de l'association des pêcheurs et plaisanciers les alizées, basée à Sainte-Marie, partage cet avis.

"On demande que rien ne bouge. On ne veut pas que les choses se passent comme avec la chasse au tangue avec des permis. On veut préserver nos traditions", explique le président de l'association

"Dès qu'il y a une diminution des poissons, on met ça sur le dos des plaisanciers", conclut Ivanohe qui compte participer au rassemblement prévu le dimanche 2 mars sur ce sujet qui inquiète les pêcheurs.

- "Nous devons tous nous réunir" -

L'association de défense des plaisanciers et amoureux de la mer de La Réunion (ADPAMR) appelle en effet à se réunir ce dimanche 2 mars à Saint-Gilles.

"L'objectif, défendre les intérêts des plaisanciers, plongeurs, chasseurs sous-marins, pécheurs gaulettes, amoureux de la mer, pêches traditionnelles, etc…", est-il possible de lire sur un tract de l'association.

L'ADPAMR assure que les autorités veulent mettre en place "des nouvelles réglementations sur le quota de poissons, la grandeur du poisson, la réglementation Dispositif concentrateur de poissons (DCP) et la réglementation de la pêche traditionnelle."

"Nous devons tous nous réunir pour pouvoir défendre nos intérêts et ne pas subir ce que veulent nous imposer les autorités", écrit encore l'association. Après cette réunion du 2 mars, une rencontre avec les autorités devraient se tenir avant d'échanger sur cette épineuse question de l'évolution de la règlementation.

