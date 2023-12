Sainte-Rose, territoire pilote des Jours de la nuit

Ce samedi 2 décembre, à 16 heures, aura lieu la soirée annuelle de rencontre et de restitution des habitants de territoires pilotes ayant participé au programme Les Jours de La Nuit, porté par le Parc national. Cet évènement accueillera également des élus et acteurs économiques qui viendront alimenter les temps d’échanges autour des environnements nocturnes et des éclairages. Nous diffusons le communiqué du Parc national. Le lieu de rendez-vous est fixé ce samedi 2 décembre 2023, dès 16 heures à l'Espace culturel Noël Bataille de Sainte-Rose (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Au programme de l'évènement :

Dès 16h, accueil des participants et début des ateliers, dont :

- élaboration d’une cartographie des besoins en terme d'éclairage dans les quartiers de Saint-Louis, du Brûlé et de Dos d’Âne

- regards croisés sur l’expérience de la nuit

Après les ateliers, la restitution collective des habitants sera suivie d’une restitution artistique des participants de la Plaine-des-Palmistes avec un racontaz zistoir et une soirée type "kabar"

- Le programme des Jours de la Nuit -

Le programme porte des objectifs ambitieux de sensibilisation et de mobilisation à destination des élus, des entreprises et des habitants. Il s'agit tout d'abord de faire découvrir les environnements nocturnes qui nous entourent et dans lesquels nous avons un rôle à jouer pour les améliorer et les préserver.

Mais aussi, de faire prendre conscience des effets de l’éclairage sur nos environnements nocturnes ; sur la nécessité d’éclairer en fonction de ses besoins réels et sur les moyens qui existent pour éclairer en fonction de ses besoins.