Réseau électrique dans le rouge : EDF appelle ses clients à modérer leurs consommations

Ce jeudi 29 février 2024, La Réunion est passée au rouge sur le réseau électrique. La météo de l'électricité n'est pas bonne et EDF invite ses clients à modérer leurs consommations. Les tensions sur le réseau sont dues à une panne sur l'un des moyens de production de la société. Des risques majeurs de coupures sont donc à prévoir pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande (Photo : www.imazpress.com)

La météo de l’électricité est actuellement en rouge ce qui signifie que le réseau électrique est très contraint avec un risque de coupures préventives tournantes pour maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande sur la majorité du territoire.

EDF demande à ses clients de modérer leurs consommations d’électricité dans les prochaines heures, jusqu’à minuit, en reportant tous les usages électriques non essentiels au lendemain et en adoptant des gestes simples :

- Éteindre les lumières non utiles dans les pièces vides ;

- Décaler les usages des machines à laver le linge et la vaisselle ainsi que la recharge des véhicules électriques après 22h ;

-Régler les climatisations à 26 degrés.

- Des clients coupés par "grappes" -

Mais lorsque les coupures ont lieu, pourquoi se retrouvent privés d'électricité et d'autres non ? "Le choix de ces coupures préventives est associé à un plan de délestage", expliquait EDF Réunion lors d'un précédent papier. "En lien avec la préfecture nous avons des installations/clients qui sont prioritaires et que nous ne pouvons pas intégrer au plan de délestage."

"Nous procédons par grappes de clients environ 10.000 sur des créneaux de maximum de deux heures et ce de manière tournante sur l’ensemble du territoire. Nous faisons des choix au plus juste pour éviter de couper le plus grand nombre", poursuit EDF.

Toutefois, les personnes privées d'électricité ont été prises au dépourvu. N'y a-t-il pas un moyen de prévenir en amont les usagers ? À cette question, EDF a répondu.

"Concernant les délais de prévenance nous sommes dans une gestion du système en temps réel avec bien évidemment de l’anticipation journalière de la production et de la consommation d’électricité sur le territoire mais en cas de panne et de perte subite d’un moyen de production, nous devons réagir rapidement pour sécuriser le réseau et comme je vous l’ai dit éviter de couper le maximum de clients", indique EDF Réunion.

Suivez en direct la météo de l’électricité sur ce lien.

Lire aussi - EDF : quand le réseau disjoncte, c'est toute La Réunion qui est sous tension

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com