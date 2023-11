Soirée d'Halloween : 19 interpellations et 13 personnes placées en garde à vue

Dans la nuit de ce mardi 31 octobre à ce mercredi 1er novembre, près de 650 policiers et gendarmes étaient mobilisés sur toute l'île afin d'assurer la sécurité pendant la soirée d'Halloween. Au total, 19 interpellations ont été réalisées par les forces de l'ordre, avec 13 gardes à vue à l’issue. Une cinquantaine de feux de poubelles, végétation ou encore véhicules ont été constatés. "Des violences plus limitées que l'an passé" selon le préfet de La Réunion. Trois personnels des forces de sécurité et des pompiers ont tout de même été blessés en intervention. (photo : rb/www.imazpress.com)

Le préfet de La Réunion a tenu à "remercier les forces de sécurité, les pompiers, les collectivités et les bailleurs pour leur mobilisation en amont et pendant la soirée d’Halloween en vue d’assurer la sécurité de tous" a-t-il indiqué dans un communiqué ce mercredi.

Près de 650 policiers et gendarmes étaient mobilisés cette nuit sur l'ensemble de l'île de La Réunion "afin d'éviter tout trouble à l'ordre public nuisant à la soirée festive d'Halloween" a-t-il ajouté avant de préciser que les violences urbaines ont été plus limitées que l’an passé et concentrées sur les secteurs habituellement concernés.

19 interpellations ont été réalisées par les forces de l'ordre, avec 13 gardes à vue à l’issue, dans l'objectif de disperser les attroupements et de faire cesser les violences, jets de projectiles ou incendies.

Au total, "une cinquantaine de feux de poubelles, de végétation, de détritus, et de véhicules, ont été relevés sur l’ensemble du département" a constaté Jérôme Filippini.

Le préfet de La Réunion salue "l'important travail préparatoire réalisé par les forces de l'ordre et les autres services de l’État, en lien avec les mairies, les intercommunalités ainsi que les bailleurs afin de prévenir toute violence urbaine en retirant les détritus, encombrants, voitures épaves, containers poubelles, etc. pouvant servir de projectiles et être la cible d'incendies".

Enfin, il a déploré les violences à l'égard des forces de sécurité et des pompiers en intervention et les atteintes à leur intégrité physique. Trois personnels ont été blessés ce mardi soir.