Championnats du monde et d’Europe d’athlétisme : 12 médailles pour les Réunionnais

Les Championnats du monde et d'Europe d'athlétisme de sport adapté se sont déroulés du jeudi 22 au samedi 24 février au Creps de Reims, avec dix-sept Français en lice, dont trois Réunionnais. Des sportifs péi qui ont brillé par leurs performances. Une compétition qui a été une véritable réussite pour l'équipe France. 24 médailles ont été remportées par la délégation française. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Lors de ces championnats du monde et d'Europe d'athlétisme de sport adapté, 24 médailles ont été remportées dont 6 en or, 7 en argent et 11 en bronze. La délégation termine quatrième au nombre de médailles.

Parmi les sportifs, trois Réunionnais : Lucas Tandrayen, Nicolas Virapin et

Le jeune Nicolas Virapin a remporté cinq médailles dont : deux en or en saut en longueur et aux épreuves combinées et trois en argent au 200 mètres, au 60 mètres et au lancer de poids.

Lucas Tandrayen a lui aussi brillé en décrochant cinq médailles de bronze au 200 mètres, 60 mètres, lancer du poids, saut en longueur et aux épreuves combinées.

Dernier Réunionnais en lice, Mathéo Gilbert Galard. Pour le jeune c'est la toute première participation. Il s'en tire brillamment avec deux médailles d'argent en saut en longueur et au triple saut.

- La France a brillé -

Pour Georges-Marie Nacoulivala, Elu à la Fédération, chef de la délégation française à ces championnats, il est le référent du sport adapté à la Réunion "ils ont été à la hauteur, c'est une grande réussite". Lucas Tandrayen et Nicolas Virapin étaient déjà connus des compétitions internationales mais pour Mathéo Gilbert Galard ce dut une première. "C'est une grosse satisfaction", note l'entraineur.

"Nicolas Virapin a retrouvé sa forme", ajoute-t-il. "On est content d'eux et de leurs performances personnelles."

Pour la suite, "on aura certainement au mois de juin les championnats d'Europe outdoor et les championnats de France de parathlétisme.

