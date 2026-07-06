Saint-Leu : Stéphane Boyer élu Mister France Réunion 2026

Stéphane Boyer est le nouveau Mister France Réunion, il succède à Corenthin Boyer. Élu ce samedi 4 juillet 2026, à l’issue d’une soirée spectacle qui a eu lieu au Musée Stella Matutina à Piton Saint-Leu, Stéphane Boyer représentera l’île lors de la prochaine élection nationale de Mister France. (Photo : D.R)

Douze candidats, venus de différents horizons, se sont succédé sur scène au cours d’un spectacle mêlant mode, prises de parole, chorégraphies et tableaux artistiques autour du thème des uniformes.

Les candidats ont été évalués sur leur aisance à l’oral, leur personnalité, leur engagement associatif, leur prestance ainsi que leur capacité à incarner les valeurs de Mister France : bienveillance, respect, ouverture et exemplarité.

Cette édition 2026 a également été marquée par la présence exceptionnelle de Maxence Brovillé, Mister France 2026, dont la venue à La Réunion a permis de partager son expérience avec les candidats et de renforcer les liens entre le comité national et le comité réunionnais.

Le Comité Mister France Réunion adresse ses plus sincères félicitations à Stéphane Boyer ainsi qu’à l’ensemble des candidats pour leur investissement et la qualité de leur parcours durant plusieurs mois de préparation.

Le comité remercie les membres du jury, les partenaires, les bénévoles, les prestataires techniques, les artistes, les chorégraphes, les équipes du Musée Stella Matutina ainsi que l’ensemble des personnes ayant contribué au succès de cette édition.

"Tout au long de son mandat, Stéphane Boyer participera à de nombreuses actions de représentation, de sensibilisation et de promotion de La Réunion avant de défendre les couleurs de notre territoire lors de la finale nationale de Mister France" annonce les organisateurs.