Surf : Johanne Defay qualifiée pour le 4e tour des World Surfing Games

La Réunionnaise s'est qualifiée pour le 4e tour des World Surfing Games (23 février - 3 mars), ce mercredi 28 février 2024 à Porto Rico. Mais elle n'est pas la seule. Joan Duru, Marco Mignot et Kauli Vaast ont également été sélectionnés. La sportive péi Defay est la seule tricolore rescapée dans le tour principal féminin (quarts de finale). La France est une des six équipes encore au complet avec l'Australie, le Brésil, l'Espagne, le Pérou et l'Allemagne. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Fédération française de surf.

Vahiné Fierro et Johanne Defay étaient versées dans la même série comprenant quatre qualifiées pour Paris-2024. D'entrée sur orbite avec une vague à 8 pts, la Costaricienne Brisa Henessy s'est imposée.

D'abord en retrait, Johanne Defay est revenue dans les dernières minutes (5,83 pts puis 6,17 pts) pour doubler Fierro, longtemps dans le bon wagon, mais qui prend finalement la 3e place, devant l'Australienne Tyler Wright. Fierro rejoint donc Thyssen en repêchages alors que la Réunionnaise monte en quarts de finale du tableau principal dans lequel on retrouve notamment deux Australiennes, deux Brésiliennes, deux Espagnoles, deux Costariciennes, deux Portugaises.

La Française est à quatre tours de la grande finale qu'elle avait disputée l'an dernier (médaille de bronze) ; alors que Fierro et Thyssen ont désormais 7 tours de repêchages à effacer pour la rallier.

L'équipe de France est la seule nation à placer ses trois athlètes au 5e tour. Une performance qui en dit long sur l'envie et l'attitude des trois surfeurs tricolores.

Avec le retour de la houle ce jeudi, nos six Bleus devraient être à la fête pour le sixième jour de compétition.

Johanne Defay viendra conclure la journée tricolore dans une série où elle retrouvera la championne du monde américaine Caroline Marks, et découvrira la Mexicaine Maya Mateja et la Chinoise Siqi Yang.

Pour rappel, 16 places pour Paris-2024 vont être attribuées sur ces Mondiaux : 14 individuelles et nominatives pour le Top 8 femmes et le Top 6 messieurs, plus deux qui reviendront aux meilleures nations par genre et non nominatives (le choix de l'athlète revenant au pays).

Championne du monde en 2021, vice-championne du monde l'an dernier, la France dispose pour le moment de trois qualifiés provisoires pour les Jeux Olympiques de Paris-2024 : Johanne Defay, Vahiné Fierro et Kauli Vaast.

