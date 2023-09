Ce samedi 3 septembre 2023, Matante Rosina devait sortir se promener ce matin mais vu la pluie dans l'est, elle va rester chez elle et préparer un bon gâteau patate. Dans l'après-midi, même s'il y a quelques éclaircies, les nuages se développent un peu partout sur l'île. Matante Rosina vous prévient, tenez vos chapeaux, ça va souffler un peu plus aujourd'hui. (photo rb/www.imazpress.com)