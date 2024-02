Tentative de meurtre à Sainte-Marie : l'homme est décédé

L'homme qui a tiré sur une femme et a retourné l'arme contre lui ce mercredi 28 février 2024 est décédé, annoncent nos confrères de Clicanoo. Grièvement blessé, il n'a pas survécu à ses blessures. Celle qui serait sa conjointe, elle aussi transportée au CHU Nord dans un état grave, est toujours hospitalisée. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Pour rappel, une femme a été découverte blessée par balles ce mercredi après-midi dans la cour de sa maison située chemin Piton Rouge à Sainte-Marie. La victime a été transportée au CHU Nord dans un état grave. Un homme a été retrouvé à l'intérieur de l'habitation. Il était également blessé par une arme à feu. Il a été également transféré à l'hôpital en état d'urgence absolue. Une enquête pour tentative d'homicide sur conjoint a été ouverte par le parquet de Saint-Denis.

Ce sont les voisins qui ont alerté les secours après avoir ntendu des cris et des coups de feu.

Sur place, les forces de sécurité et de secours ont découvert une première victime – une femme de 48 ans – touchée à plusieurs reprises par des tirs d'arme à feu, relatent nos confrères du Journal de l'Île.

La gendarmerie a engagé trois équipes d’interventions (Psig et Dsig), les enquêteurs de la brigade de recherches et ceux de la brigade locale, les techniciens en identification criminelle et une équipe cynophile spécialisée dans la recherche d'arme.

Consciente, elle est évacuée en urgence absolue vers le CHU Nord.

L'homme lui été trouvé gisant, à proximité d'une arme, dans l'habitation du quartier de Beauséjour. Selon le média local, l'homme âgé de 49 ans a été évacué par hélicoptère vers le CHU Sud.

