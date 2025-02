Terres australes et antarctiques françaises : le public invité à monter à bord du Marion Dufresne

À l'occasion des 70 ans des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et des 30 ans du Marion Dufresne II, les TAAF invitent le public le dimanche 30 mars 2025 à une journée exceptionnelle de découverte de leur navire ravitailleur et de ses différentes missions. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Tout au long de la journée du 30 mars 2025, de 9h à 18h, un village TAAF sera installé sur le quai, proposant un large choix d'activités :

- Projections et conférences,

- Dédicaces et philatélie,

- Sensibilisation à la biosécurité,

- Expositions,

- Photo souvenir

Un espace restauration, un espace marmailles et une boutique de souvenirs viendront également agrémenter cette journée immersive, accessible à tous.

En parallèle, les visiteurs pourront explorer le Marion Dufresne II, lors de visites guidées. L'inscription préalable est obligatoire pour monter à bord.

- Informations pratiques : -

- Visite du navire gratuite sur réservation (possibilité d'accès en cas de désistement le jour J) : Lien d'inscription.

- Conditions d'accès à bord : tenue correcte exigée, chaussures fermées et sans talons. La visite comprend des passages étroits, des escaliers et des passerelles, nécessitant une autonomie de déplacement.

- Accès aux enfants à partir de 6 ans (accompagnés)

- Accès libre et gratuit au village TAAF.

L'équipe des TAAF sera présente tout au long de cette journée pour accueillir, renseigner et accompagner le public dans cette immersion unique au cœur des Terres australes et antarctiques françaises.