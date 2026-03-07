Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

CHANTIERS EN COURS

RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Petite Caverne, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'à la fin du mois d'avril. Alternat avec des coupures de 45 minutes maximum selon les besoins du chantier de 8h à 16h.

RN1A - St Paul - Travaux de réfection de joints de chaussées

Sur la RN1A à St Paul, pour permettre la pose des nouveaux joints de chaussées, la circulation sera interdite au droit de l'ouvrage Ravine La Saline de 20h à 5h la nuit du vendredi 6 mars.

Une déviation sera mise en place par la Route de Trou d'Eau.

RN1A - St Paul - Travaux de rabotage, de réalisation d’étanchéité et d’enrobé

Sur la RN1A à St Paul, pour permettre des travaux de rabotage et de réalisation d'étanchéité et d'enrobé sur l'ouvrage Ravine Boucan Canot, le Cap Lahoussaye sera fermé à la circulation de 20h à 5h la nuit du vendredi 6 mars.

Une déviation sera mise en place la RN1 Route des Tamarins et la RD10 Route du Théâtre.

RN1A - St Paul - Travaux de réfection de joints de chaussées

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de réfection de joints de chaussées sur les ouvrages Ravine La Saline et Ravine l’Hermitage, la circulation sera interdite :

- entre le giratoire Bruniquel et l’échangeur de Trou d’Eau de 20h à 5h la nuit du lundi 9 mars ;

- entre le giratoire Eden et l’échangeur de Trou d’Eau les nuits du mardi 10 au vendredi 13 mars inclus.

Une déviation sera mise en place par la Route de Trou d’Eau.

RN6 - St Denis - Travaux de réalisation de tranchées

Sur la RN6 Boulevard Sud à St Denis, pour permettre des travaux de réalisation de tranchées pour le compte de la CINOR, la circulation sera interdite entre la Rue Mazagran et le giratoire Doret de 21h à 5h la nuit du vendredi 6 mars de 21h à 5h.

Une déviation sera mise en place par les voiries communales.

Pour les poids lourds (supérieurs à 3.5t) il est conseillé d'emprunter les RN1 et RN2

RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2, de l'échangeur du Chaudron à St Denis à celui de Bourbier à St Benoit, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 9 au jeudi 12 mars inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 4h45 selon les besoins du chantier.

RN1 - Etang Salé/St Pierre - Travaux de balayage

Sur la RN1 entre l'Etang Salé les Bains et Ravine Blanche à St Pierre, travaux de balayage les nuits du lundi 9 au jeudi 12 mars inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Sud/Nord puis en sens inverse.

RN2 - St Benoit - Travaux sur réseau

Sur la RN2 à St Benoit, travaux sur réseau cette nuit du vendredi 6 mars, puis les nuits du lundi 9 au vendredi 13 mars inclus Circulation interdite sur l'Ouvrage d'Art de la Rivière des Marsouins de 20h à 5h.

Déviation par la RN2002 et le centre-ville de St Benoit.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux d'aménagement d'une VRTC

Sur la RN2 à Sainte Suzanne, pour permettre la suite des travaux d'aménagement de la voie réservée aux transports en commun, la circulation sera interdite entre l’échangeur de la Marine et l’échangeur Nord dans le sens Est/Nord de 20h à 5h les nuits du lundi 9 au jeudi 12 mars inclus. Une déviation sera mise en place par la RN2002.

RN1E - Le Port/La Possession - Travaux d'aménagement urbain (requalification de la route)

Sur la RN1E à La Possession et au Port, pour permettre la suite des travaux de requalification de la route, le giratoire ZAC Saint Laurent et les voies jusqu'au lycée Moulin Joli seront fermés à la circulation de 20h à 5h les nuits du lundi 9 au jeudi 12 mars inclus. Une déviation sera mise en place par les rues adjacentes.

TRAVAUX A VENIR

RN2 - Ste Marie - Travaux d'espaces verts

Sur la RN2 à Ste Marie entre Duparc et Ravine des Chèvres, travaux d'espaces verts du lundi 9 au vendredi 13 mars. BAU neutralisée de 7h30 à 15h dans un sens puis dans l'autre.

RN1 - Etang Salé - Travaux de reconstruction de GBA

Sur la RN1 après l'échangeur de l'Etang Salé les Bains, travaux de reconstruction de GBA les nuits du lundi 9 au jeudi 12 mars inclus. Voie de droite neutralisée de 20h à 5h dans le sens Sud/Nord.

RN1 - Etang Salé/St Louis - Travaux d'élagage au lamier en accotement

Sur la RN1 entre l'Etang Salé les Bains et le Gol à St Louis, travaux d'élagage au lamier en accotement les nuits du lundi 9 au jeudi 12 mars inclus. Voie de droite neutralisée au niveau de la zone de chantier mobile de 20h à 5h dans le sens Nord/Sud.

RN1 - Etang Salé/St Louis - Travaux de broyage de résidus d'élagage

Sur la RN1 entre l'Etang Salé les Bains et Le Gol à St Louis, travaux de broyage de résidus d'élagage du mardi 10 au vendredi 13 mars. BAU neutralisée de 7h à 15h dans le sens Nord/Sud puis en sens inverse.

RN3 - Le Tampon - Travaux sur réseaux HTA

Sur la RN3 au Tampon carrefour Rue Georges Pompidou, travaux sur réseaux HTA le vendredi 13 mars. Alternat de 9h à 15h30 et coupure de 15 minutes à prévoir selon l'avancement des travaux.

EVENEMENTS HORS CHANTIERS

RN1/RN2 - St Denis - Marché de nuit

La Ville de Saint Denis informe que sur les RN1 et RN2, pour permettre le bon déroulement de sa manifestation intitulée « Marché de nuit », la circulation sera interdite entre le carrefour Labourdonnais et le giratoire de la Caserne Lambert du samedi 7 mars à 19h au dimanche 8 mars à 3h du matin.

La route sera donc fermée par les services de la mairie, qui procèderont aux opérations de fermeture dès 18h30 pour une fermeture effective à 19h.

Les déviations se feront par les rues de Nice et Labourdonnais dans les deux sens.

Le Barachois sera de nouveau fermé de 14h à 19h le dimanche 8 mars.