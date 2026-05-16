Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27. (photo d'illustration Richard Bouhet/imazpress.com)

- Chantiers en cours -

RN2 - St Benoit - Travaux sur corniches réseaux (suite)



Sur la RN2 à Saint Benoit, pour permettre la suite des travaux sur réseau, la circulation sera interdite sur l'ouvrage d'art de la Rivière des Marsouins les nuits du lundi 18 au jeudi 21 mai inclus de 20h à 5h.Une déviation sera mise en place par la RN2002 et le centre-ville de St Benoit.Sur la RN2 à Ste Suzanne, pour permettre la suite des travaux d'aménagement de la voie réservée aux transports en commun, la circulation sera interdite dans le sens Est/Nord entre l'échangeur de la Marine et l’échangeur Nord, de 20h à 5h les nuits du lundi 18 au jeudi 21 mai inclus.Une déviation sera mise en place par la RN2002.

RN2 - St Denis - Travaux de réfection de l'OA de l'allée Bonnier

Sur la RN2 à St Denis, pour permettre des travaux de réfection de l'ouvrage d'art de l'allée Bonnier, la circulation sera interdite sur l'allée Bonnier dans les deux sens au niveau du passage inférieur les nuits du lundi 18 au vendredi 22 mai inclus de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par la RN2.

RN1 - La Possession - Travaux d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession/NRL

Sur la RN1, dans le cadre du chantier d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession, opération de livraison de dalles les nuits du mercredi 20 au vendredi 22 mai inclus.

Voie de droite neutralisée dans le sens Sud/Nord, entre l'échangeur de la Possession et le secteur Ravine Lafleur de 20h à minuit.



RN1 - Le Port/La Possession - Travaux d'aménagement urbain (requalification de la route)



Sur la RN1E à La Possession et au Port, pour permettre la suite des travaux de requalification de la route, la circulation sera interdite entre l'ouvrage de la Ravine à Marquet et le Lycée Moulin Joli les nuits du lundi 18 au vendredi 22 mai inclus de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par les rues adjacentes.

RN1 - Étang Salé/St Pierre/Le Tampon - Travaux de fauchage manuel

Sur la RN1 entre l’échangeur de l’Étang Salé et celui de la Ravine Blanche à St Pierre, et sur la RN3 entre le giratoire des Azalées au Tampon et la Ravine Blanche à St Pierre, travaux de fauchage manuel les nuits du lundi 18 au jeudi 21 mai inclus.

Voie de gauche neutralisée dans les deux sens au niveau du chantier mobile de 20h à 5h.

RN1005 - Route de Cilaos/Ilet Furcy - Travaux de construction d'ouvrages d'art modulaires

Sur la RN1005 Route de Cilaos secteur Ilet Furcy, pour permettre la suite des travaux de construction de deux ouvrages d'art modulaires, des coupures de 45 minutes maximum sont programmées le vendredi 27 mars de 8h à 12h.

Par ailleurs, en dehors des coupures la circulation sera gérée par alternat.

RN5 - Route de Cilaos/Petite Caverne - Travaux de sécurisation

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Petite Caverne, travaux de sécurisation de la falaise le lundi 18 mai de 8h à 16h. Alternat avec des coupures de 45 minutes maximum selon les besoins du chantier.

RN5 - Route de Cilaos/Cap Rouge - Travaux de réseau pour EDF

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur de Cap Rouge (PR 17), travaux de réseau pour EDF du lundi 18 mai au vendredi 22 mai. Alternat selon les besoins du chantier de 8h à 16h.

RN5 - Route de Cilaos/Bras de Benjoins - Travaux de sécurisation de falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur du Bras de Benjoins, travaux de sécurisation de falaise du lundi 18 mai au vendredi 22 mai.

Alternat et coupures de la circulation de 45 minutes programmés de 8h à 16h.

Un itinéraire est conseillé par la RD241 route de Bras Sec.

RN2 - St Joseph/Plateau Vincendo - Travaux d'aménagement

Sur la RN2 à St Joseph secteur Plateau Vincendo, travaux d'aménagement jusqu'au vendredi 19 juin. Alternat de 8h30 à 15h30. Un itinéraire conseillé est mis en place par le Chemin Terrain Galet.

- Travaux à venir -

RN1 - St Paul/Le Port - Travaux de taille mécanisée

Sur la RN1 de l'échangeur de Cambaie à St Paul à celui du Sacré Cœur, travaux de taille mécanisée les nuits du lundi 18 au jeudi 21 mai inclus. Voie de droite neutralisée dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.

RN1 - Le Port/St Leu - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre les échangeurs de Sacré Cœur au Port et celui des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 18 au jeudi 21 mai inclus.

Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre suivant l'avancement des travaux de 20h à 5h.

RN1 - St Paul - Travaux d'élargissement de voie

Sur la RN1 à St Paul, au niveau de l'échangeur de l'Eperon, travaux d'élargissement de la bretelle de sortie dans le sens Nord/Sud du lundi 18 au vendredi 22 mai. Chaussée réduite de 7h à 16h.

RN5 - Route de Cilaos/Cap Paille en Queue - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur Cap Paille en Queue, travaux de sécurisation de la falaise du lundi 18 mai au vendredi 5 juin. Coupures de la circulation de 45 minutes à prévoir de 8h à 16h.

RN1 - St Pierre - Travaux de curage et de dérasement

Sur la RN1 à St Pierre, entre la Ravine Blanche et l'échangeur de Pierrefonds, travaux de curage et de dérasement dans le sens St Pierre/St Louis les nuits du lundi 18 au jeudi 21 mai inclus.

Voie de droite neutralisée au niveau du chantier mobile de 20h à 5h.

RN2 - St Joseph - Travaux d'amélioration du réseau d'eau pluviale

Sur la RN2 à St Joseph, travaux d'amélioration du réseau d'eau pluviale au niveau du giratoire de la gare Routière les nuits du lundi 18 au mercredi 20 mai inclus. Alternat de 20h à 5h.

EVENEMENTS HORS CHANTIERS

RD41 - St Denis - Ultra Trail des Géants (UTOI)

Sur la RD41 Route de la Montagne, dans le secteur de La Redoute à St Denis, dans le cadre de la manifestation sportive « Ultra Trail des Géants », la ville de Saint Denis informe que la circulation et le stationnement sont interdit entre la rue du Pont et le pont Vinh San jusqu’au dimanche 17 mai à 20h.

Une déviation sera mise en place par la rue Lucien Gasparin.



Par ailleurs, la voie de droite sera neutralisée sur la RN6 au niveau de la bretelle de sortie de la RD41 en direction du Stade de la Redoute.

RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois

Sur la RN1 et RN2 à St Denis, pour permettre le bon déroulement de la manifestation « Dimanche Ô Barachois », la ville de St Denis informe que la circulation sera interdite sur le Barachois entre le giratoire de la Caserne Lambert et le carrefour Labourdonnais le dimanche 17 mai de 14h à 20h.

Le début des opérations de balisages débutera à 13h30. Une déviation sera mise en place par les rues de Nice et Labourdonnais.

RN3 - La Plaine des Palmistes - « La Ronde des Goyaviers »

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, manifestation sportive intitulée « La Ronde des Goyaviers » organisée par l'Association Les Trailers Des Hauts le dimanche 17 mai de 7h à 13h.

La plus grande prudence est recommandée à l'approche des Traileurs.

RESTRICTION PERMANENTE



RN2 - Ste Rose/St Phillipe - Travaux de reconstruction de la route suite coulées de lave

Sur la RN2 dans le secteur du Grand Brulé, au vu de l’avancement des travaux de reconstruction de la route, une réouverture partielle sur une piste provisoire sera mise en place à partir du lundi 18 mai.

La route sera temporairement ouverte sur une route précaire avec une circulation à double sens :

- le matin, de 6h30 à 7h30 ;

- l’après-midi de 16h30 à 17h30.

A l’exception des week-ends et jours fériés.



Pour rappel, les arrêts et stationnements sont strictement interdits entre les 2 points de fermeture (zone de retournement) de cette section de route.



