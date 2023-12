Tradition bien-aimée et calvaire pour les animaux : les feux d'artifices créent (toujours) la discorde

Depuis ce dimanche soir, 24 décembre 2023, les petites annonces se multiplient sur les réseaux sociaux : des centaines d'animaux de compagnie manquent à l'appel dans leur foyer. Comme chaque année et comme le veut la tradition désormais, les feux d'artifices et autres pétards sont légions les soirs de réveillon. Mais derrière ces spectacles pyrotechniques particulièrement appréciés par les Réunionnais, beaucoup de souffrance animale se cache aussi. Au point où certaines associations et même des particuliers souhaiteraient voir cette tradition s'arrêter (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"Plus ça va, plus je prône un durcissement des règles. Je ne suis pas contre les feux d'artifice et je comprends que c'est une tradition appréciée, mais il faut réguler" estime Marie, présidente de l'association Zoom.



"Les animaux se mettent en danger dans la panique, leur état de stress est impressionnant. Chaque année c'est la même chose, c'est d'une tristesse…" souffle-t-elle. "Les gens ne sont pas assez responsables avec l'utilisation des feux d'artifice. C'est trop, et c'est fatigant même pour les familles et les enfants en bas âge."



Entre le 24 et le 25 décembre, plus d'une centaine d'annonces pour chiens et chats perdus ont été postées sur la page "Pattes en cavales 974". "Des animaux signalés complètement paniqués, certains sécurisés le temps qu'ils retrouvent leur famille, des cadavres qui jonchent les routes...Des chats et chiens qui ont eu tellement peur des détonations, qu'ils ont pris la fuite" se désolent les administrateurs de la page.

"Beaucoup parlent d'une tradition, mais nos parents et grands-parents n'ont pas connu ça..." réagit Célie, l'une des administratrices de la page. "Les feux d'artifice sont très chers, les pétards moins, mais les détonations sont parfois tellement fortes qu'il n'y a pas que les animaux qui en ont peur : les bébés, les personnes âgées, etc" dénonce-t-elle.

"Pour nous et pour les animaux, il n'y a rien de génial à entendre ce vacarme. Les conséquences sont terribles, la preuve aujourd'hui sur notre page, sans compter les dégâts sur la nature..." ajoute-t-elle.





- Une tradition appréciée -



Mais pour les professionnels du secteur, il revient surtout aux propriétaires d'animaux de se responsabiliser. "On sait que les animaux paniquent et qu'il faut les garder en intérieur" dit Irfaane, vendeur de feux d'artifices à Saint-Denis.



"Je comprends totalement les arguments, mais il faut aussi prendre ses dispositions. Nous avons besoin de travailler, et c'est une tradition locale qui remonte à plusieurs décennies, il ne faut pas qu'elle se perde" estime-t-il.



"De nos jours il y a beaucoup de normes, on ne peut pas vendre n'importe quoi : on doit prendre l'identité des acheteurs, lister ce qu'ils achètent, on ne peut pas vendre de matériel professionnel…" liste Irfaane. "Les mesures prises ne sont pas suffisantes pour protéger les animaux, il y en a encore trop qui meurent chaque année, mais je pense que les solutions se trouvent du côté des propriétaires."



Si des messages de prévention sont publiés tous les ans avant les fêtes, les drames continuent.



Et malgré les appels à garder les animaux en intérieur, et à ne surtout pas les attacher sous risque de les voir se blesser – voire se tuer - beaucoup de propriétaires d'animaux laissent leurs compagnons dehors.



"On ne peut pas mettre fin à une tradition pour quelques associations" considère un autre vendeur, basé dans l'ouest. "Je comprends qu'elles s'inquiètent pour le sort des animaux, mais nous ne sommes pas responsables du manque de considération des propriétaires d'animaux. Ce n'est pas bien difficile de sécuriser son chat ou son chien en intérieur" peste-t-il.



Un argument qui résonne en réalité avec certaines associations. "Cela fait des années qu'on sensibilise sur cette question, je ne comprends pas comment certains peuvent encore laisser leurs animaux traîner dehors à cette période" admet Marie. "Il y a une telle prévention qui est faite, on ne comprend pas comment chaque année la situation peut se répéter" dit-elle.



- Des avis partagés -



Au sein de la population, les avis semblent mitigés. Si certains veulent une interdiction pure et simple de la vente aux particuliers, d'autres revendiquent leur attachement à cette tradition.



"On économise toute l'année pour se faire plaisir, c'est une tradition qu'on adore dans ma famille, je ne me vois pas l'arrêter de sitôt" admet une passante dans le centre-ville de Saint-Denis.

"Peut-être que certains en font un peu trop, mais on ne peut pas punir tout le monde pour les abus de quelques-uns" estime-t-elle. "On pourrait essayer de limiter les quantités de vente mais je ne suis pas sûre que tout le monde réagirait favorablement" ajoute la retraitée.

L'attachement à cette tradition reste fort chez beaucoup de Réunionnais. "On ne peut pas tout interdire, cela devient n'importe quoi" raille un commerçant de Saint-Denis.



"Quand on voit le stress que cela provoque chez les animaux, la pollution engendrée partout dans l'île, et même les blessures chez certains qui ne savent pas manipuler les feux d'artifices, je pense qu'il vaudrait mieux réserver leur usage aux professionnels" lance Laurent, infirmer de profession.

"Moi-même étant Réunionnaise je n'ai jamais compris cet engouement. Quand j’étais enfant, on faisait quelques feux d’artifices à minuit, mais aujourd’hui cela devient abusif, on se croirait le 14 juillet" estime Emma. "La tradition d'accord, mais maintenant c’est tous les jours, toute la soirée, et ça commence deux semaines avant les fêtes, avec du gros matériel. Je suis obligée de donner des traitements de fonds avant Noël pour calmer ma chienne, mais ça ne fonctionne pas totalement" soupire-t-elle. "Il faudrait réglementer la vente, faire un quota. Les gens aiment ça, mais le problème c’est qu'avec le temps c'est devenu une pratique quotidienne pendant plus d'un mois. Finalement, ça gâche les fêtes de fin d’année pour quelques minutes de plaisir."

- Pas d'interdiction envisagée -



Interrogée, la préfecture de La Réunion indique "veiller à ce qu’une attention spéciale soit portée par les forces de l’ordre sur le respect des règles de commercialisation de vente et d’usage de ces produits". "Police et gendarmerie procèdent au mois de décembre à de multiples contrôles, en particulier des vendeurs d'artifices soumis à une réglementation stricte" ajoute-t-elle.Le préfet de La Réunion "sensibilise également chaque année les maires du département et la population sur le sujet des nuisances et conséquences qu' occasionne l’utilisation des artifices de divertissement et communique sur le sujet afin que, en particulier, les propriétaires d’animaux domestiques puissent prendre toutes les précautions nécessaires à leur protection".Une communication a été faite notamment sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser le maximum de propriétaires d’animaux domestiques.

"Pendant, les fêtes de fin d’année, alors que nous nous émerveillons devant les feux d’artifice, rappelons-nous que pour les animaux, c’est souvent une période où ils s’enfuient et divaguent. Les bruits soudain des feux d’artifice, représentent une épreuve pour eux, entraînant des comportements anxieux. Il est essentiel de prendre des mesures pour les sécuriser. Pensez à créer un endroit sûr et confortable à l’intérieur de la maison lorsque les feux d’artifice résonnent. Ensemble, faisons de cette période de célébrations une période de joie pour tous" a rappelé la préfecture.

Elle ajoute "que les gros calibres d'artifices ne sont pas autorisés à la vente aux particuliers".

Pour autant, "pour les autres calibres, une interdiction générale et absolue d'usage des feux d'artifices serait disproportionnée. L'incitation et la sensibilisation ainsi que la prévention sont à ce stade privilégiés".



Peu avant les fêtes, la préfecture appelait "au bon sens collectif pour limiter les nuisances", invitant "les propriétaires d’animaux à les rentrer, afin d’éviter qu’ils soient effrayés et fuient du fait du bruit des détonations". Elle a aussi appelé "à agir contre la pollution en ramassant tous les déchets causés par l’usage des artifices".

"Si les gens ne pensent pas à sécuriser leurs animaux, le jour de l'an sera doublement chaotique" alerte Pattes en cavales. "Attention à ne pas attacher son animal, il pourrait dans la panique se blesser voire s'étrangler. Le mettre avec soi à l'intérieur, le rassurer le plus possible" préconise la page. "Si vous trouvez un animal, vérifiez l'identification chez un vétérinaire, c'est gratuit et sans rendez-vous. Demandez aux voisins, l'animal ne vit sûrement pas très loin." En cas de perte, n'hésitez pas à vous rapprocher de leurs réseaux sociaux pour passer une annonce. Pour de belles fêtes, protégez vos amis à quatre pattes.

