Traitement d'effluents d'élevage de Salazie : le parquet fait appel du jugement

Ce jeudi 6 avril 2023, le verdict est tombé dans le cadre du scandale des effluents d’élevage à Salazie. Des effluents qui ont été rejetés pendant plusieurs années dans les terres et cours d’eau situés à proximité. Le propriétaire de la station de traitement des effluents a été relaxé. La présidente de la coopérative a quant à elle été jugée coupable et condamnée à six mois de prison avec sursis. Son frère a lui été relaxé. Ce jeudi soir, le parquet a décidé de faire appel du jugement.

C’est en 2021, que la police de l’environnement (BNOI et DAAF) est saisie d’une plainte de la fédération de la pêche. Suit alors la saisine du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, désigné pôle régional spécialisé en matière d’atteinte à l’environnement par décret du 16 mars 2021.

Suite à cette alerte, un contrôle conjoint réalisé par la Brigade Nature Océan Indien (BNOI) et la DAAF est opéré au mois de mars 2021. "Ce contrôle a mis en évidence une urgence environnementale et une situation particulièrement alarmante concernant la station Camp Pierrot exploitée par la Coopérative de traitements des effluents d’élevage de Grand Ilet", précise le cabinet de la procureure.

Une enquête judiciaire a alors été ouverte, confiée à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP) et la BNOI.

"Plusieurs infractions, au code pénal, au code de l'environnement, au code rural et de l'urbanisme ont ainsi été relevées à l'encontre de la personne morale mais également des dirigeants de CTEEGI", précise le parquet de Saint-Pierre.

Lire aussi - Atteintes supposées à l'environnement à Grand Ilet : l'affaire jugée par le tribunal de Saint-Pierre

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com