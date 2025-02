21 infractions relevées dans les transports scolaires, un chauffeur positif aux stupéfiants

Suite à l’accident survenu le 30 janvier dernier en Eure-et-Loir, impliquant un chauffeur de bus contrôlé positif aux stupéfiants et qui a coûté la vie à une lycéenne de 15 ans, les contrôles dans les transports ont été renforcés partout en France, dont à La Réunion. Sur 37 véhicules contrôlés, 21 infractions ont été relevées, et un chauffeur a été contrôlé positif aux stupéfiants. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

L’accident survenu le 30 janvier dernier en Eure-et-Loir, impliquant un chauffeur de bus contrôlé positif aux stupéfiants, a coûté la vie à une lycéenne de 15 ans. Ce drame rappelle l’importance de lutter contre les conduites addictives, notamment la consommation de drogue et d’alcool au volant, qui demeure un enjeu majeur de sécurité routière.



À La Réunion, en 2024, l’alcool et les stupéfiants ont été responsables de la mort de trois piétons, un motocycliste et deux conducteurs de véhicules légers.



Face à ce constat, et à la demande du Gouvernement, une vaste opération de contrôle a été menée sur l’île du 4 au 7 février 2025 dans le secteur du transport scolaire. Son objectif était de :

• Dépister l’usage de stupéfiants et d’alcool chez les conducteurs ;

• Vérifier le bon fonctionnement des éthylotests anti-démarrage ;

• Contrôler le respect des obligations réglementaires en matière de circulation routière.

- Des contrôles d’envergure pour renforcer la sécurité des élèves -

Cette opération a mobilisé 14 policiers, 11 gendarmes et 4 contrôleurs des transports terrestres de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL).



Le bilan de ces contrôles est le suivant :

- 37 véhicules contrôlés ;

- 21 infractions relevées (défaut d’équipement de sécurité, manquements réglementaires, etc.) ;

- 5 véhicules immobilisés pour non-conformité ;

- 1 chauffeur contrôlé positif aux stupéfiants.



Face à ces résultats, les contrôles inopinés perdureront sur l’ensemble de l’île cette année, afin de garantir la sécurité des élèves et de lutter contre ces comportements à risques.