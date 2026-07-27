Travaux de raccordement à Sainte-Marie : des coupures d'eau à prévoir

La Cise Réunion informe ses abonnés de la réalisation de travaux de raccordement d’eau potable pour l’Opération les Flamboyants. Cette intervention nécessite l’interruption de la distribution en eau, le mercredi 29 et le jeudi 30 juillet 2026 de 08h00 à 16h00, sur toute la partie basse située entre le rond-point de la Vierge Noire et le rond-point de l'Aéroport, le long de la rue Roger Payet ainsi que toutes les rues adjacentes. (Photo d'illustration Stephan Laïy-Yu / www.imazpress.com)