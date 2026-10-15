[Photos] Trophées des EPL à Nancy : la SPL OPÉ remporte le Prix du Public

La SPL OPÉ (Oser Pour l’Éducation) a remporté le Prix du Public des Trophées des EPL 2026, remis ce 15 octobre 2026 à Nancy, dans le cadre du Congrès des Entreprises publiques locales. Un prix créé à l’occasion des 100 ans de l’économie mixte locale, une victoire collective qui met à l’honneur La Réunion. Nous publions le communiqué de la SPL Opé ci-dessous. (Photos : SPL Opé )

Créé spécialement à l’occasion des 100 ans de l’économie mixte locale, ce Prix du Public vient compléter les distinctions décernées par le jury.

Grâce à la mobilisation autour de son projet, la SPL OPÉ inscrit La Réunion parmi les lauréats de cette édition nationale exceptionnelle.

Seule société réunionnaise finaliste, la SPL OPÉ a défendu son projet « Réinventer l’accueil des enfants : investir sur la jeunesse pour transformer le territoire », porté par une ambition profondément humaine : faire de l’accueil des enfants un véritable espace d’éducation, d’épanouissement et d’égalité des chances.

- Une victoire pour toute La Réunion -

Derrière ce trophée, il y a des milliers d’enfants, des familles accompagnées et des équipes engagées au quotidien. Chaque année, la SPL OPÉ accueille 4 000 enfants dans 50 écoles, grâce à l’engagement de ses 300 salariés.

Depuis 2020, la SPL transforme progressivement l’organisation de l’accueil des enfants pour proposer un service public plus harmonisé, inclusif et qualitatif. Devenue entreprise à mission en 2024, elle affirme une conviction forte : investir sur la jeunesse, c’est investir dans l’avenir de La Réunion.

- "Merci La Réunion !" -

Cette victoire est aussi celle de toutes celles et ceux qui ont soutenu la candidature, partagé les publications et voté pour le projet. Cette mobilisation témoigne de l’importance accordée à l’éducation, au bonheur des enfants et à l’avenir de notre territoire.

Brigitte Aadame, présidente-directrice générale de la SPL OPÉ, a déclaré que "Ce Prix du Public est une immense fierté et une belle émotion pour toute notre équipe. Nous ramenons ce trophée à La Réunion, mais cette victoire appartient avant tout aux enfants, aux familles et aux collaborateurs qui font vivre notre mission chaque jour. Merci à toutes celles et ceux qui ont cru en nous et se sont mobilisés. Aujourd’hui, c’est toute La Réunion qui est à l’honneur !".

- Une récompense, mais surtout une ambition qui continue -

Au-delà du trophée, cette reconnaissance nationale encourage la SPL OPÉ à poursuivre son engagement : favoriser l’épanouissement des enfants, réduire les inégalités dès le plus jeune âge, accompagner les familles et ouvrir des perspectives professionnelles aux jeunes.

De Nancy à La Réunion, une même conviction nous rassemble : le bonheur de grandir, la fierté d’accompagner et l’ambition de construire l’avenir.