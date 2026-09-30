Troubles ORL : la Clinique Saint-Vincent inaugure le service SEQOIA

Vertiges, troubles auditifs, acouphènes… Certaines pathologies ORL nécessitent des investigations spécialisées et parfois de nombreux examens avant de pouvoir poser un diagnostic précis. Pour renforcer cette offre à La Réunion, la Clinique Saint-Vincent, établissement du Groupe de Santé CLINIFUTUR, a inauguré ce mercredi 30 septembre 2026 SEQOIA, son nouveau centre d’expertise dédié aux investigations avancées des troubles ORL et de l’équilibre. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : Clinique Saint-Vincent)

L’inauguration s’est déroulée en présence de Marie-Pierre Lagarde, Directrice de la Clinique Saint-Vincent, du Dr Jean François Vellin, chirurgien ORL à l’initiative du projet, et du Dr Mathias Deleflie, Directeur Général Délégué et Directeur Médical du Groupe de Santé CLINIFUTUR, aux côtés d’Inès Lobo de Sousa, Directrice générale adjointe de l’ARS La Réunion, et de Pauline Bacca, représentante de la Ville de Saint-Denis.

Ouvert depuis juin 2026 et porté par le Dr Jean-François VELLIN et l’équipe de chirurgiens ORL de la Clinique Saint Vincent, SEQOIA propose un parcours coordonné permettant le diagnostic de situations ORL complexes en regroupant sur une demi-journée ou une journée les examens nécessaires à l’exploration de ces pathologies.

- Renforcer l’accès à une expertise ORL spécialisée à La Réunion -

SEQOIA est né de la volonté de développer à La Réunion une offre spécialisée permettant d’explorer plus finement certaines pathologies ORL, notamment les troubles de l’audition et de l’équilibre, les vertiges, les acouphènes, mais également les troubles de la respiration nasale ou encore de la trompe d’Eustache.

Le centre permet notamment de réaliser des explorations qui n’étaient jusqu’alors pas disponibles sur le territoire réunionnais.

Installé sur deux niveaux, SEQOIA dispose de quatre salles entièrement équipées, dont une cabine insonorisée dédiée aux explorations auditives. Son plateau technique permet notamment de réaliser des batteries d’évaluations vestibulaires, des mesures d’acuité visuelle dynamique, le vidéo Active Gaze Shift (vAGS) ou encore de la tympanométrie multifréquentielle. Le centre permet également d’assurer des gestes locaux sous anesthésie locale dans une enceinte stérile grâce à l’accès au Surgicub situé au sein de la clinique.

L’objectif est de disposer localement d’outils diagnostiques avancés afin de mieux caractériser les troubles rencontrés par les patients et de pouvoir les orienter vers une prise en charge adaptée.

- Un parcours pensé pour regrouper les examens du patient -

Au-delà de son plateau technique, SEQOIA repose sur une organisation en hospitalisation de médecine de jour, consacrée aux investigations avancées des troubles ORL et de l’équilibre. Le développement de cette activité est identifié parmi les nouvelles offres de soins de la Clinique Saint-Vincent.

Concrètement, le patient est adressé à SEQOIA par son médecin généraliste, son ORL ou un autre professionnel de santé. En fonction de sa problématique, les examens nécessaires à son bilan sont identifiés et programmés en amont.

Le jour de sa venue, le patient suit un parcours organisé sur une demi-journée ou une journée complète, au cours duquel plusieurs investigations peuvent être réalisées successivement.

Pour certains bilans complexes, jusqu’à une dizaine d’examens peuvent être nécessaires. Leur regroupement sur un même temps vise à limiter la multiplication des rendez-vous et des déplacements, à réduire les délais du parcours diagnostique et à permettre une orientation plus rapide vers une prise en charge adaptée.

Cette organisation s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire réunissant médecins ORL, kinésithérapeutes vestibulaires, audiologistes, techniciens d’exploration et infirmière coordinatrice.

- Un projet soutenu pour réduire les inégalités d’accès aux soins -

Le développement de SEQOIA s’inscrit dans une démarche visant à renforcer l’accès à une offre de soins spécialisée à La Réunion et à réduire les inégalités territoriales de santé.

Ce projet est soutenu par le Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS), porté par le financement de l’Union européenne dans le cadre du plan France Relance. Il a été rendu possible avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé La Réunion, qui a accompagné le financement du projet à hauteur de 600 000 euros, pour un investissement total de 1,5 million d’euros.

- Une expertise pluridisciplinaire au service du territoire -

L’ouverture de SEQOIA s’inscrit dans la continuité de l’expertise ORL développée au sein de la Clinique Saint-Vincent, en renforçant les possibilités de diagnostic et d’exploration proposées aux patients.

Au-delà du diagnostic, le projet porte également une ambition en matière de recherche clinique et de formation spécialisée, en lien avec le Pôle Recherche Clinique & Innovation de la Clinique Saint-Vincent.

SEQOIA a ainsi vocation à contribuer au développement des connaissances autour des pathologies ORL et neurosensorielles, mais également à favoriser la diffusion des compétences et des techniques d’exploration spécialisées.

À travers ce nouveau centre, la Clinique Saint-Vincent souhaite participer à la structuration d’un pôle d’expertise à La Réunion et, plus largement, dans la région océan Indien, au service des besoins de la population.

"SEQOIA a pour mission d’optimiser le dépistage PRÉCOCE des troubles audio-vestibulaires de la personne âgée pour les patients réunionnais du territoire NORD-EST et a l’ambition de proposer un « bilan diagnostique multidisciplinaire complet" pour la population réunionnaise sur 1 lieu unique et 1 temps unique, en particulier dans le cadre de troubles neurosensoriels complexes et invalidants de l’adulte.", dit Dr Jean-François Vellin, Chirurgien ORL à la Clinique Saint-Vincent

- SEQOIA en quelques chiffres -

• 4 salles entièrement équipées

• Un accès au Surgicub pour les gestes rapides sous anesthésie locale

• 1 prise en charge organisée en médecine de jour

• Une demi-journée ou une journée pour regrouper les investigations nécessaires

• Jusqu’à une dizaine d’examens pour certains bilans complexes

- À propos de la Clinique Saint-Vincent -

Située à Saint-Denis, la Clinique Saint-Vincent est un établissement du Groupe de Santé CLINIFUTUR. Son offre de soins s’articule principalement autour de deux activités : la chirurgie et les soins médicaux et de réadaptation (SMR).

L’établissement développe de nouvelles activités médicales et chirurgicales afin de faire évoluer son offre de soins et de répondre aux besoins de santé du territoire.

L’ORL et la chirurgie cervico-faciale figurent notamment parmi les spécialités développées au sein de la clinique.