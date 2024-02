Un astre plus que brillant, célèbre malgré elle et des litres de vin perdus

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 19 au vendredi 23 février le voici : Une équipe internationale d'astronomes – principalement des Australiens mais comptant un Français – a découvert un quasar tout à fait exceptionnel à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Dans les Alpes, une station de ski est devenue célèbre... après une erreur. Plus de deux millions d’euros répandus sur le sol. Ce sont environ 60.000 litres de vin rouge d’une valeur estimée à environ 2,5 millions d’euros qui ont été déversés sur le sol d’une cave de l’Espagne (Photo : AFP)

- L'astre le plus brillant de l'univers découvert par des astronomes

C'est l'objet le plus lumineux de l'Univers et, pourtant, il aura fallu attendre 2024 pour que sa nature soit finalement révélée. Une équipe internationale d'astronomes – principalement des Australiens mais comptant un Français – a découvert un quasar tout à fait exceptionnel à 12 milliards d'années-lumière de la Terre.

Les quasars étant ce que les scientifiques appellent des noyaux actifs de galaxie : autrement dit un objet constitué d'un trou noir supermassif – situé au centre d'une galaxie – et d'un disque de matière qu'il attire à lui par gravité.

Une matière qui tourne, s'échauffe et brille très fortement avant d'être engloutie par cet astre obscur.

Cette "boule d’énergie" est si brillante qu'elle serait 500.000 milliards de fois plus lumineuse que notre Soleil si on la mettait à côté de lui.

"Nous avons découvert le trou noir à la croissance la plus rapide connue à ce jour. Il a une masse de 17 milliards de soleils et mange un peu plus d'un soleil par jour. Cela en fait l'objet le plus lumineux de l'Univers connu", explique Christian Wolf, auteur principal de l'étude.

En collaboration avec l'Observatoire Européen Austral, l'Université de Melbourne et la Sorbonne, les chercheurs ont admis que la lumière du quasar avait mis plus de 12 milliards d'années avant de parvenir jusqu’à la Terre.

- Morillon en Haute-Savoie : une petite station de ski célèbre malgré elle

Morillon. Si vous n'êtes pas adepte de ski ou de la Haute-Savoie, cette station ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, en l'espace de quelques jours, elle est devenue célèbre grâce à Tik Tok. La raison : un site britannique l'a désignée comme la station la plus populaire du monde. Une première place en fait due à une erreur.

De la neige à perte de vue... la station n'a rien a envié aux stations méga-stars. D'autant plus qu'un comparateur d'assurances voyage britannique l'a classé station de ski "la plus populaire du monde sur Tiktok", en engrangeant "793 millions de hashtags" sur l'application.

#morillon #vacances #hiver #neige #sportdhiver #FavoritePlace #tiktoktravels ♬ 오리지널 사운드 - minlee 민리 @envols ???????? Morillon est la station de ski la plus en vogue sur TikTok cet hiver. Avec 793 millions de vues sur le hashtag, elle attire tous les regards. Entourée de forêts de pins, de rivières sauvages et de son village pittoresque, Morillon fait partie de la station de ski du Grand Massif.Un environnement et une atmosphère idéale pour les passionnés de sport d’hiver qui n’a pas échappé aux internautes sur TikTok. ???????? Morillon is the hottest ski resort on TikTok this winter. With 793 million views on the hashtag, it's a real eye-catcher. Surrounded by pine forests, wild rivers and a picturesque village, Morillon is part of the Grand Massif ski area. An ideal environment and atmosphere for winter sports enthusiasts, which hasn't escaped the attention of TikTok users. #Ski

Le maire de la commune a décidé de prendre cet improbable sésame avec dérision. "Restons modestes, restons ce que l'on est : ce n'est clairement pas possible. C'est une blague", témoigne l'élu à TF1.

- Espagne : 2,5 millions d’euros de vin déversés sur le sol après un acte de vandalisme

Plus de deux millions d’euros répandus sur le sol. Ce sont environ 60.000 litres de vin rouge d’une valeur estimée à environ 2,5 millions d’euros qui ont été déversés sur le sol d’une cave renommée de la région de Ribera del Duero, au centre de l’Espagne. Des images de vidéosurveillance montrent un individu, capuche sur la tête, allant d’une cuve à l’autre pour les ouvrir.

Ce sont en tout 80.000 bouteilles, de ce cru haut de gamme, qui ont été perdues, a précisé l’entreprise visée, qui a porté plainte. En plus de la perte économique, "c’est une attaque contre les travailleurs de Cepa 21, contre nos viticulteurs qui luttent pour obtenir le meilleur raisin", a déploré mardi le président de la société, José Moro, à la télévision publique espagnole (TVE).

La Guardia Civil busca a la persona que derramó 60.000 litros de vino de una bodega de Ribera del Duero por valor de dos millones. Un vídeo de vigilancia muestra cómo el asaltante abrió las llaves de los depósitos de Cepa 21, cuyo contenido salió a chorro https://t.co/jTvTyf3myA pic.twitter.com/XRPslVCQwi — EL PAÍS (@el_pais) February 20, 2024

"C’est faire du mal pour faire du mal, de la part de quelqu’un qui ne doit pas être très équilibré, sans sens commun et avec de la haine", a-t-il jugé.

"Tout indique que cette personne savait où elle était", a-t-il ajouté, indiquant avoir transmis une liste de suspects à la Garde civile, qui a confirmé avoir ouvert une enquête.

