Matante Rosina annonce l'amorce d'un changement de temps ce dimanche 3 mars 2024. Le retour des nuages et de la pluie, principalement sur la moitié Est du département, voit le jour. Une dégradation plus nette est attendue pour la nuit suivante, dans ces conditions qui deviennent progressivement plus humides. (photo sly/www.imazpress.com)