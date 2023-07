Et voilà, le week-end est là et la pluie avec ! Vous aussi, vous pensez comme Matante Rosina ? A chaque fois que le week-end arrive, la pluie est souvent là. En tout cas ce samedi 15 juillet 2023, le volcan risque d'être arrosé comme le sud de l'île. Dans l'ouest et le Nord, normalement, les éclaircies reviennent gentiment. Vers Cilaos et les autres cirques, de petites pluies sont fort possibles. (photo rb/www.imazpress.com)