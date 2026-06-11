L’Unapl Réunion veut faire de la diversité un levier de performance pour les entreprises

L’Union nationale des professions libérales (Unapl) Réunion a présenté, mercredi 10 juin 2026, les résultats de son projet "Diversité – Acte 2", mené avec le soutien de la Deets. Après une année de travaux, l’organisation appelle les entreprises réunionnaises à faire de l’inclusion un véritable outil de performance, d’innovation et de cohésion sociale. (Photo DR)

Réunis à Saint-Denis, représentants institutionnels, professionnels libéraux et acteurs économiques ont découvert les conclusions d’une étude menée auprès d’une centaine de professionnels réunionnais sur les pratiques de management de la diversité. L’objectif : mieux comprendre les freins et les leviers permettant de développer des organisations plus inclusives et adaptées aux réalités du territoire.

- "La diversité au service de l’efficacité de l’entreprise" -

Selon les résultats présentés, la diversité est majoritairement perçue comme une richesse favorisant la complémentarité des compétences, l’innovation et la performance collective. L’étude met également en lumière des défis persistants, notamment en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre certaines discriminations.

Pour Abdoullah Lala, président de l’Unapl Réunion, la diversité constitue un atout stratégique pour les entreprises. "À La Réunion, la diversité est avant tout au service de l’efficacité de l’entreprise. Nous avons besoin de talents diversifiés pour faire équipe. On ne peut pas gagner la Coupe du monde avec onze Kylian Mbappé", souligne-t-il.

Les travaux ont également débouché sur plusieurs outils destinés à accompagner les entreprises : un livret de formation, un Mooc dédié aux professionnels réunionnais et un questionnaire d’auto-évaluation sur le management inclusif.

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"Le management de la diversité constitue aujourd’hui un véritable axe de professionnalisation pour les entreprises", rappelle de son côté Sylvain Liaume, directeur de la Deets Réunion, évoquant les défis liés à l’intelligence artificielle, aux nouveaux modes de travail et aux évolutions générationnelles.

À travers cette restitution, l’Unapl Réunion affirme sa volonté de poursuivre ses actions en faveur d’un management plus inclusif, capable de répondre aux enjeux économiques, sociaux et humains du territoire.

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