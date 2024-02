Pour ce mercredi 28 février 2024, Matante Rosina prévoit une matinée plus ensoleillée que ces derniers jours. Les nuages se développent timidement dans l'après-midi toujours sur les hauteurs. Les pluies pourraient intéresser les hauts de l'ouest et du sud dans l'après-midi. C'est donc une journée plus calme qui se dessine d'après Matante Rosina. (photo sly/www.imazpress.com)