Une carte prépayée de 20 à 50 euros pour les repas des étudiants de La Réunion

Depuis ce lundi 17 février 2025, une aide à la restauration étudiante accorde une carte prépayée de 20 à 40 euros pour les étudiants ne disposant pas de restaurants universitaires ou conventionné à proximité. Une majoration de 10 euros est prévue pour les étudiants des outre-mer (Photo www.imazpress.com)

"Cette aide vise à garantir à l'ensemble des étudiants l'accès à une alimentation à tarif modéré", déclare le gouvernement. "Simple, automatique et dématérialisée", telle est décrite la carte. Elle permet d'acheter des repas dans des épiceries, boulangeries, restaurants ou supermarchés, et ce, exclusivement pour l'achat et la consommation de biens alimentaires.

Le montant de l'aide dépend de la situation de chaque étudiant. Pour les étudiants boursiers, la somme s'élève à 40 euros par mois, tandis que les non-boursiers bénéficient d'un montant réduit de 20 euros par mois. En revanche, les étudiants ultra-marins bénéficient d'une aide majorée de 10€, pouvant porter ainsi leur budget mensuel à 50 euros.

Cette aide sera versée chaque mois, de septembre à juin, par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS).

- Qui peut bénéficier de cette aide ? -

Destinée aux étudiants situés dans les « zones blanches », sites d’enseignement supérieur où il n’y a ni restaurant universitaire (Crous), ni restaurant agréé du Crous, ni autre solution de restauration à prix modéré.

- Les établissements concernés à La Réunion -

A La Réunion, les établissements suivants sont concernés :

- Institut formation en soins infirmiers (IFSI) – Bellepierre

- Université́ catholique de l'Ouest (UCO)

- Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE)

- Académie de La Réunion école supérieure d'art (ESA)

- École nationale supérieur d'architecture (ENSAM)

- Institut de l'image de l'Océan Indien (ILOI)

- Rubika

- École pour l'informatique et les nouvelles technologies (EPITECH)

- Institut régional de travail social (IRTS)

A La Réunion comme partout en France, c'est le rectorat qui est chargé d'identifier les établissements d'enseignement supérieur situés en zone blanche (sans restaurants universitaires ou conventionné à proximité) .

Ces établissements transmettent ensuite la liste de leurs étudiants éligibles. L'étudiant n'a aucune démarche à faire, il reçoit une décision d'attribution de l'aide puis un message pour accéder à sa carte dématérialisée. Il suffira ensuite de télécharger une application sur son téléphone pour l'utiliser.

- Application concrète de la loi "Lévi"-

Lors de l’année universitaire 2023-2024, près de 43 millions de repas ont été servis et plus de 500.000 étudiants ont bénéficié du tarif préférentiel d'un euro dans les 1.000 points de restauration collective du pays.

Cependant, le gouvernement souligne que "environ 100.000 étudiants ne disposent pas d’une solution de restauration de proximité à tarif modéré".

En avril 2023, le Parlement adoptait une loi "visant à favoriser l'accès de tous les étudiants à une offre de restauration à tarif modéré".

En juillet 2024, un décret définissait les conditions et modalités de mise en œuvre d'un dispositif permettant de répondre à cette exigence légale. Enfin, deux arrêtés publiés en novembre 2024 précisaient les modalités de versement et les montants de l'aide.

A La Réunion, les syndicats étudiants alertent réguièrement sur la précarité qui frappe les étudiants de l'île. Ainsi en 2023 le coput de la vie étudiatne a augmenté de 6,47%

pbi/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com