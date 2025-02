Une conjoncture économique préoccupante pour les entreprises libérales

L’UNAPL Réunion, sous la co-présidence d’Asma Dodat et d’Abdoullah Lala, a réuni ses membres lors de son Assemblée Générale annuelle afin d’évaluer la situation économique des professions libérales sur l’île. Dans un contexte de ralentissement global en Outre-Mer, marqué par une baisse d’activité de 6,7 % au dernier trimestre 2024, la Réunion enregistre un recul de 3,3 %. Cette rencontre a permis d’échanger avec les représentants des secteurs de l’artisanat et des services sur les défis communs et les solutions à envisager. (Photo : Union Nationale des Professions Libérales)

L’Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) Réunion, co-présidée par Asma Dodat et Abdoullah Lala, a tenu son Assemblée Générale annuelle, réunissant ses membres et les. représentants des professions libérales réunionnaises.

Ce rendez-vous essentiel a permis de faire un état des lieux de la situation économique des entreprises libérales sur l’île, dans un contexte marqué par une nouvelle dégradation de la conjoncture dans les territoires ultramarins.

Sur les trois derniers mois de l’année 2024, le volume d’activité des entreprises libérales en Outre-Mer a enregistré une baisse significative de 6,7 % par rapport à la même période en 2023 (hors Mayotte, où le cyclone Chido du 14 décembre a empêché toute enquête).

La Réunion n’échappe pas à cette tendance, affichant un recul de 3,3 % de son chiffre d’affaires, dans une dynamique de ralentissement qui touche également les autres départements d’Outre-Mer.

Une situation morose dans l’Outre-mer

La situation est particulièrement critique en Nouvelle-Calédonie, où les conséquences des violences déclenchées en mai par les indépendantistes continuent de peser lourdement sur l’économie.

L’activité y a chuté de 18,6 % au quatrième trimestre 2024 par rapport à l’année précédente. En Martinique, les effets du mouvement de protestation contre la vie chère, débuté en septembre, se font toujours sentir, avec une baisse d’activité de 5 %, un chiffre similaire à celui enregistré pour l’ensemble Guadeloupe-Martinique-Guyane.

La Guadeloupe voit par ailleurs monter les tensions sociales sur cette même problématique. L’Assemblée Générale de l’UNAPL Réunion a également été marquée par la présence des présidents de la CAPEB et de la CNAMS, permettant ainsi d’élargir l’analyse aux artisans et aux petites entreprises du secteur des métiers et des services.

Cette rencontre a mis en lumière les difficultés communes à ces secteurs et la nécessité d’une action concertée pour soutenir

l’activité économique locale.

Face à ce constat préoccupant, Abdoullah Lala a souligné l’importance de mesures d’accompagnement adaptées pour préserver l’emploi et la pérennité des entreprises libérales réunionnaises.

L’UNAPL Réunion réitère son engagement à défendre les intérêts des professionnels libéraux et appelle les pouvoirs publics à une mobilisation accrue pour soutenir le dynamisme économique de l’île.

Une étude sur le management de la diversité en entreprise

En 2024, l’UNAPL Réunion a mené une étude approfondie sur le management de la diversité en entreprise. Suite à cette étude et pour aider les dirigeants à surmonter ces défis, l’UNAPL Réunion a développé un Auto-diagnostic scoré.

Ce questionnaire de 35 questions réparties en 7 catégories permet désormais aux entreprises de mesurer et d'améliorer leur gestion de la diversité, et de s’auto-évaluer selon un score reflétant leurs pratiques managériales.

Cet outil se veut un levier innovant pour permettre à toutes les entreprises de vérifier et de suivre les transformations sociales et économiques.

Abdoullah Lala a souligné l’importance de mesures d’accompagnement adaptées pour préserver l’emploi et la pérennité des entreprises libérales réunionnaises.

Union Nationale des Professions Libérales