Une convention tripartite pour renforcer l’éducation et la recherche sur l’environnement

Le mercredi 14 février 2025, le Parc national, l’Académie et l’Université de La Réunion ont signé une convention visant à renforcer la sensibilisation à l’environnement, la recherche scientifique et la formation des enseignants sur les enjeux écologiques de l'île. L'accord vise à structurer et intensifier la coopération entre les trois institutions dans ce domaine de l’éducation au développement durable et de la préservation de l’environnement. (Photo : Académie de La Réunion)

Le Parc national de La Réunion, engagé dans la conservation des patrimoines naturels et culturels, entend ainsi renforcer ses actions de sensibilisation, notamment auprès des jeunes.

De son côté, l’académie de La Réunion s’appuiera sur cette convention pour intégrer davantage l’éducation au développement durable dans les établissements scolaires.

Pour l’Université de La Réunion, l'accord mettra l’accent sur la recherche et la formation des enseignants aux enjeux environnementaux.

- Cinq axes de collaboration définis -

L’accord repose sur cinq orientations principales :

- La mise en place de projets pédagogiques sur la valorisation du patrimoine naturel et culturel de La Réunion.

- La création d’outils éducatifs adaptés aux programmes scolaires.

- La formation des enseignants à l’éducation à l’environnement.

- L’accompagnement des établissements par un professeur relais du Parc national.

- Le développement de la recherche scientifique sur les thématiques environnementales.

- Un suivi annuel des actions mises en place -

Selon les trois institutions, des initiatives concrètes accompagneront cette convention, comme la production de ressources pédagogiques, des visites de terrain et des projets interdisciplinaires dans les établissements scolaires.

Un comité de pilotage, réunissant les trois partenaires, suivra l’évolution du programme et ajustera les actions en fonction des besoins du territoire.

Ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune de "concilier éducation, recherche et protection de l’environnement afin de préparer les jeunes générations aux défis écologiques futurs".

