Ce mardi 5 septembre 2023, Matante Rosina sent l'odeur de la pluie au lever du jour. En revanche, en jetant un oeil au ciel, elle voit qu'ailleurs le soleil reste bien accroché. Au fil de la journée, les nuages envahissent timidement les pentes des hauts du Nord-Ouest et peuvent même s'étendre sur la côte dans l'après-midi, laissant échapper quelques gouttelettes. Dans l'après-midi, la pluie disparaît du côté de l'est pour reprendre en début de soirée. (photo rb/www.imazpress.com)