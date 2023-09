Une tortue morte et une autre blessée signalées ce week-end

Une jeune tortue imbriquée de 12 kg a été retrouvée morte par un Club de plongée à Sainte-Rose ce dimanche 10 septembre 2023. Une tortue verte adulte a par ailleurs été signalée avec une blessure sur la carapace devant l’entrée du port de Saint-Gilles. Il s'agissait de la tortue Emma, dont la blessure signalée remonte à 2022.

Concernant la tortue morte, cette dernière "ne présente pas de blessure extérieure" indique Kelonia, qui précise que "les causes de la mort ne pourront être connues que lors de la prochaine nécropsie".



La tortue blessée a pu être identifiée grâce aux images transmises : il s’agit de la femelle Emma, l'une des deux seules femelles qui pondent à La Réunion.

Les images récupérées par Kelonia "montrent que la blessure est celle qui avait déja été identifiée en 2022". "Le comportement de flottaison en surface durant plusieurs dizaines de minutes, peut-être lié au besoin de la tortue d’augmenter sa température corporelle en se chauffant au soleil. Ce besoin d’augmenter sa température interne permet d' accroitre son métabolisme, de faciliter la digestion ou doper le systême immunitaire" détaille le centre de soins.

"Emma risque de reproduire ce comportement qui va la rendre encore plus sensible aux risques de collision. Aussi nous demandons à l’ensemble des usagers de la mer de rester vigilants et de limiter sur vitesse au abord du port de Saint-Gilles. Pour rappel la vitesse est limiter à 5 noeuds dans la bande des 3OOM depuis la côte ou la barrière de corail" conclut-il.