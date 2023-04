Vague de cambriolages dans les entreprises : plusieurs individus placés en détention provisoire

Entre décembre 2021 et 2022 survenait une vague de cambriolages dans des locaux industriels et commerciaux. Six individus ont été formellement identifiés par les forces de l'ordre. Tous défavorablement connus des services de police et de justice. Le lundi 17 avril il ont été interpellés, avant d'être déférés ce mercredi 19 avril devant le tribunal de Saint-Pierre. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire.

Des rapprochements (26 faits en zone police et 10 faits en zone gendarmerie) s’effectuaient et mettaient en relation les enquêteurs du département,

Le préjudice global au sein des entreprises s'élevait à environ 70.000 euros et ce sur tout le territoire.

Une opération conjointe et d’envergure était organisée le 17 avril 2023 avec la police nationale et la gendarmerie nationale sous la direction du parquet de Saint-Pierre pour procéder à leur arrestation.

Les six individus étaient interpellés et placés en garde à vue.