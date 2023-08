Le tribunal judiciaire signe pour améliorer la prise en charge des victimes de violences conjugales

Ce jeudi 31 août 2023, une convention a été signée entre le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, et les associations d'aides aux victimes de violences conjugales le réseau VIF et l’ARAJUFA. Elle vise à améliorer la prise en charge des victimes par des évaluations personnalisées, essentielles pour identifier les mesures de protection nécessaires. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo : tribunal judiciaire de Saint-Pierre)

Le 31 août 2023, une convention relative à l’évaluation personnalisée des victimes de violences conjugales a été signée entre le tribunal judiciaire de St Pierre, représenté par les chefs de juridiction, Bertrand Pages et Caroline Calbo, et l’association d’aide aux victimes Réseau VIF représentée par sa Présidente Carine Volvert et l’association d’aide aux victimes ARAJUFA France Victimes Réunion représentée par son Président Jean-Paul Benard.

Cette convention formalise la pratique dynamique des évaluations personnalisées des victimes de violences conjugales, déjà mise en œuvre au sein de la juridiction, et consacre le rôle essentiel des associations qui interviennent, dans l’urgence concernant l’ARAJUFA, et pour des évaluations approfondies concernant le Réseau VIF. Ces évaluations sont essentielles pour identifier les mesures de protection nécessaires et prendre en compte l’emprise que peuvent subir les victimes de violences intrafamiliales.

De gauche à droite : Bertrand Pages, Président du tribunal judicaire de Saint Pierre, Sophie Clemente, Directrice du Réseau VIF, Carine Volvert, Présidente du Réseau VIF, Jean Paul Benard, Président de l’ARAJUFA France VICTIMES REUNION, Caroline Calbo, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint Pierre, Carole Pantalacci, Vice- procureure en charge du contentieux des VIF au parquet du tribunal judiciaire de Saint Pierre, Sonia Benard, Directrice de l’ARAJUFA France VICTIMES REUNION, Patricia Badat, Juriste assistante spécialisée dans le contentieux des VIF.