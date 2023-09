Mayotte : "Ce n'est pas parce que j’y resterais 5 jours que ça règlerait plus de problème" estime Philippe Vigier

Interrogé ce vendredi 1 septembre 2023 sur son déplacement à Mayotte, Philippe Vigier a estimé que "ce n'est pas parce que j’y resterais 5 jours que ça règlerait plus de problème". Le ministre délégué aux Outre-mer est attendu ce samedi pour une visite d'une seule journée. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Ça me fait très plaisir que vous pensiez que je suis le Gérard Majax qui règle tout en une seconde mais non, c’est un problème très grave. Je pense aux familles mahoraises et aux plus vulnérables, on prendra des mesures d’urgence à court moyen et long terme" a-t-il déclaré depuis l'aérogare de Roland Garros, où il est en visite.

"L'Etat sera là et est déjà là. J’y vais demain parce que c’est une urgence mais je reviendrai passer le temps qu’il faut" a-t-il assuré.