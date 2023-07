Violences urbaines : retour au calme après cinq nuits de tension

Après cinq nuits agitées à La Réunion, rythmées par les feux de voitures, les incendies de poubelles et les affrontements avec les forces de l'ordre, les tensions s'apaisent. "La nuit a été calme avec quelques faits ponctuels sur le département", indique la Préfecture. Seule une personne a été interpellée. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Dans la nuit de mardi à mercredi, en tout, "moins de dix feux de poubelles" ont été allumés, "une seule interpellation et aucune confrontation", note la préfecture.

- Jusqu'à deux ans de prison pour les mis en cause -

Les premières sanctions tombent pour les auteurs des faits. Certains d'entre eux, âgés de 19 à 22 ans ont été jugés en comparution immédiate ce lundi 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Les condamnations vont de 8 à 24 mois d'emprisonnement.

Pour rappel, des poubelles et véhicules avaient été incendiés, des bus caillassés et des affrontements avaient éclatés entre forces de l'ordre et manifestants dans plusieurs communes de l'île à la suite de la mort du jeune Nahel tué par le tir d'un policier en hexagone.

- Les feux d'artifices et les armes toujours interdits dans la rue -

Jusqu’au jeudi 6 juillet à 8h00, sont interdits :

- la vente des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques et des fusées de détresse

- le port, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques et des fusées de détresse sur la voie publique et en direction de la voie publique

- le port, le transport sur la voie publique d’armes à feu y compris factices, de munitions, ainsi que de tout objet susceptible de constituer une arme par destination ou pouvant servir de projectile

- la vente au détail, le port et le transport de carburant, produit combustible ou corrosif, dans tout récipient transportable, tel que jerrican ou bidon.

"Ces interdictions ne sont pas applicables aux professionnels justifiant de leur activité. Le non-respect de ces règles sont passibles de poursuites judiciaires" termine le communiqué du préfet.

- Un guichet unique pour soutenir les commerces impactés -

Jérôme Filippini, préfet de La Réunion et Joaquin Cester, directeur régional des Finances publiques invitent ce mardi 4 juillet 2023 les entreprises impactées par des dégradations liées aux violences urbaines à contacter le guichet unique "conseiller à la sortie de crise", mis en place à la sortie de la crise sanitaire et réactivé ce jour suite aux violences urbaines.

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme ont en effet présenté une série de réponses en soutien aux professionnels dont les commerces ont été impactés par des pillages et des dégradations ces derniers jours.

Ci-dessous le contact du guichet unique pour La Réunion.

Gérard Rivière : 0262 90 89 26 / 0692 74 90 99 / codefi.ccsf974@dgfip.finances.gouv.fr

