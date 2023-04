Week-end de Pâques : entre le chocolat et les repas copieux, l'estomac peine à digérer

Ce lundi 10 avril 2023, traditionnel lundi de Pâques, est un jour férié en France et dans plusieurs pays du monde. Une journée sans signification particulière mais qui va permettre aux gourmands de se remettre des excès de ce week-end pascal. Entre le chocolat et les bons petits plats, comment bien les digérer une fois qu'on en a abusé ? On vous dit tout.

Consommation excessive d'œufs en chocolat et restes d'agneau dans le frigo qu'on a du mal à terminer, après un long week-end de fête où on a beaucoup mangé et bu il est parfois difficile de s'en remettre. Certaines astuces peuvent vous être utiles pour reprendre le pouvoir sur cette digestion difficile.

- La marche –

Le premier réflexe, une fois qu'on a la peau du ventre bien tendue est de se laisser tenter par une bonne sieste ou bien de rester bien assis au fond de son canapé. Malheureusement il va plutôt falloir plutôt enfiler ses baskets.

La position assise ne facilite pas la digestion. Alors pour aider votre système digestif, il faudra opter pour une balade même si elle ne dure qu'une dizaine de minutes votre estomac vous en remerciera et La Réunion ne manque pas de belles promenades.

- Tisanes péi et eau -

Les boissons alcoolisées sont les ennemis numéro un si on veut être en forme après les fêtes. Partager un bon verre doit se faire avec modération. L'eau et les tisanes deviennent alors indispensables.

Bien s’hydrater est l'une des clés d'une bonne digestion. Consommer de l'eau va permettre au foie et aux reins d'éliminer les toxines plus rapidement. Les tisanes de nos gramounes peuvent aussi vous aider. Certaines plantes de La Réunion sont très efficaces pour réguler le foie et récupérer après un bon repas.

- l'ayapana est excellent contre les troubles digestifs, les maux de ventre, les nausées ou la diarhée.

- le romarin est efficace après une bonne gueule de bois.

- pareil pour ceux qui auraient abusé des boissons alcoolisées, le gingembre est très bon contre les nausées.

- le bois de pêche ou goyave marron est utilisé pour lutter contre les excès de cholestérol.

- l'ambaville, cet arbre endémique de l’île, est aussi idéal après un bon repas pour faciliter la digestion.

Pour chaque préparation, mettez trois pincées de tisane dans un litre d’eau et portez à ébullition.

Autre astuce, utiliser du citron et du miel dans votre thé pour aider le foie à se remettre des excès. Le citron et le thé détoxifient l’appareil digestif et éliminent les toxines. Quant au miel il permet de mieux digérer l’alcool.

- Des repas plus légers -

Enfin, nous ne pouvons que vous conseiller une alimentation plus légère en évitant le gras, la viande, le sucre et le traditionnel rougail saucisse quelques jours en attendant que votre corps se remettent des excès du week-end.

Les choix ne manquent pas à La Réunion avec par exemple un bouillon de brèdes, chouchou, mourongue, chou de chine, ou encore cresson. Ces feuilles sont antioxydantes et riches en vitamines et minéraux.

Bonne digestion et joyeux lundi de Pâques à toutes et à tous !

