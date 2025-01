Un chien rescapé de l'incendie, à vélo sur l'autoroute et un para-athlète verbalisé

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 13 au vendredi 17 janvier 2025, le voici. Un miracle au milieu des débris de l'incendie de Los Angeles. Casey Colvin a retrouvé son chien Oreo dans les ruines de sa maison. Ayant pris peur des chiens, un livreur de plats cuisinés s'est réfugié sur l'autoroute. Un para-athlète verbalisé pour avoir occupé "abusivement" une place réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR).

- Incendies à Los Angeles : un homme pleure de joie après avoir retrouvé son chien Oreo

Le 7 janvier 2025, les flammes ont rapidement atteint le domicile de Casey Colvin, dans le quartier de Pacific Palisades aux États-Unis. L’homme, qui avait dû évacuer sa maison dans la précipitation, n’avait pas eu le temps d’emmener avec lui ses deux chiens, Oreo et Tika Tika. Miracle, plusieurs jours après, il a retrouvé l'un de ses amis à quatre pattes.

Liz Kreutz, correspondante à Los Angeles pour la chaîne américaine NBC News, a raconté cette histoire sur son compte X (ex-Twitter). "Casey Colvin, victime de l’incendie, vient de retrouver son chien, Oreo, qui a passé cinq nuits à survivre au milieu des décombres", raconte la journaliste.

"Je ne te laisserai plus jamais! Mon Dieu, tu es en vie! Merci mon Dieu", s'exclame l'Américain, en larmes, en serrant son chien Oreo dans ses bras et remerciant la journaliste de NBC News pour son aide.

