Hausse des carburants : le gouvernement annonce des aides immédiates pour les transporteurs, les agriculteurs et les pêcheurs

Alors que La Réunion connaîtra ce lundi 30 mars 2026, les nouveaux tarifs à la hausse des carburants, le gouvernement a annoncé la mise en place de plusieurs dispositifs d'aides de soutien immédiat à la trésorerie au bénéfice de certaines filières économiques. Transporteurs, agriculteurs et pêcheurs sont concernés (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les aides annoncées, dévoilées par la préfecture à Imaz Press, ont pour vocation de "soutenir les organisations professionnelles dont les entreprises sont particulièrement impactées par l'augmentation des prix des carburants".

- Des mesures d'aides annoncés pour certains professionnels de la route -

Parmi ces aides, le report de cotisations sociales. "Un délai de paiement sans frais ni majoration sera accordé aux entreprises qui en feront la demande à leur URSSAF", indique la préfecture.

Est prévu, un "étalement des échéances fiscales. Les entreprises peuvent demander un étalement de leurs échéances fiscales auprès de leur direction départementale des finances publiques", précisent les services de l'État.

Le gouvernement annonce également la "mise en place de prêts de court terme exceptionnels par Bpifrance, pour venir en appui à la trésorerie des TPE les plus exposées à la hausse des prix du carburant".

Les modalités de mise en œuvre de ces différentes mesures seront précisées dans les prochains jours par le gouvernement.

Des mesures qui concerneront les pêcheurs, les acteurs du monde agricole, les sociétés de transport de marchandises et de voyageurs dont les taxis et les VTC.

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- Une fiscalité de l'État quasi nulle sur les carburants à La Réunion -

La préfecture tient à rappeler que "de manière générale, la fiscalité de l’État sur les carburants en outre-mer est d'ores et déjà quasiment nulle".

À La Réunion, les prix des carburants ne sont pas fixés librement. Ils sont déterminés chaque mois par arrêté préfectoral, selon une formule qui intègre l’ensemble des coûts de la chaîne d’approvisionnement et de distribution (cotation des carburants, taux de change euro-dollar, fret, prix CAF – coût, assurance, fret –, fiscalité, frais de passage, marges de gros et de détail, jusqu’au prix de vente public).

Un mécanisme "sous l'autorité du préfet, qui garantit, qu'il n'y a pas d'abus et d'augmentation des marges des distributeurs et importateurs", a déclaré Patrice Latron.

- Le sans-plomb va approcher 2 euros le litre -

"Des dizaines de centimes d'euros"…, tels sont les mots qu'a prononcé le préfet pour évoquer cette hausse des carburants qu'il dit "importante".

À une question posée par notre journaliste d'Imaz Press, sa seule réponse fut : "je ne peux pas vous le dire (le prix - ndlr)", évoquant l'obligation de "prendre un arrêté pour officialiser, ce qui sera fait lundi", assure Patrice Latron.

Notre journaliste insistant, il a tout même déclaré "cela pourra "tangenter les 2 euros".

Un prix que La Réunion n'avait pas connu depuis 2022, lors de la crise en Ukraine. Le sans-plomb avait alors grimpé à 1,96 euro.

Une augmentation sur le gaz est aussi à craindre mais "elle sera plus limitée", assure le préfet.

Le préfet souhaite toutefois rassurer : "malgré la hausse attendue, le mécanisme actuel permet de garantir que celle-ci se limitera à la réalité de la hausse des coûts des approvisionnements, et ne profitera ni aux grossistes ni aux détaillants, dont les marges resteront strictement encadrées à leur niveau actuel".

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