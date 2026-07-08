Tour Voile 2026 : l'Equipaz La Réunion s'impose sur la troisième étape offshore

L'Equipaz La Réunion au Tour Voile a remporté ce lundi 6 juillet 2026 la troisième étape offshore du Tour Voile 2026, reliant Plérin à Camaret-sur-Mer. Au terme de près de 30 heures de course, marquées par des vents très faibles, des courants changeants et une navigation particulièrement technique, les marins réunionnais se sont finalement imposés juste devant la Région Bretagne (Photo Jean Marie Liot)

"Composé d'Aurélien Barthélémy, Lorenzo Palazzi, Flavie Foucher et Jules Ducelier, l'équipage a su faire la différence dans l'une des étapes les plus exigeantes de cette édition", note la Région.

"En soutenant l'Equipaz, la Région réaffirme son ambition : faire de l'île une terre d'excellence sportive, capable de rayonner bien au-delà de ses frontières et d'inspirer la jeunesse réunionnaise."

