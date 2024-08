Depuis 2020, la Casud a confié la gestion du tourisme et des missions qui en découlent à l'Office de tourisme (OTI) du Sud, à travers un Contrat de Prestations Intégrées. Cette année "marque un moment important dans la collaboration entre la SPL et la CASUD" indique l'intercommunalité, qui a fait le point ce mardi 27 août sur son bilan touristique mais aussi sur ses futurs projets (Photo sly/www.imazpress.com)

Après un passage à vide en raison du Covid-19, le tourisme se porte extrêmement bien. "Le travail et l'action de nos quatre maires, qui sont là pour développer les territoires, font de la Casud une intercommunalité aux atouts touristiques très forts" se réjouit Jeannot Lebon, président de l'OTI Sud.

"Sur les bureaux d'informations touristiques, on a une progression assez impressionnante du nombre de visiteurs, notamment grâce à l'accueil hors des murs" note-t-il par ailleurs.

Dans ce contexte, la Casud "développe deux applications pour permettre d'accompagner les touristes" annonce Jeannot Lebon. La première, Oussa i lé, sera lancée prochainement et permettra de visionner "la signalétique digitale en complément de la signalétique normale".

Parmi les chiffres clés annoncés par Jeannot Lebon, :

- Fréquentation auprès de l'Otisud : 66 571 visiteurs en 2024 contre 22 371 en 2021

- Chiffres d'affaires de ses boutiques : 70 455 euros en 2024 contre 30 425 euros en 2021

- Taxes de séjour collectées et reversées à la collectivité : 243 421 euros en 2023 contre 82 293 euros en 2021.

L'objectif de la SPL OTI SUD est "de devenir d'ici 2028 une Agence d'Attractivité du Territoire et de la Destination, ce qui lui permettra d'agir encore plus et mieux pour les missions qui lui ont été dévolues par ses actionnaires : la Casud à hauteur de 80% et des communes de l'Entre-Deux, Saint-Philippe, Saint-Joseph et le Tampon (actionnaires à hauteur de 5% chacune)".

Patrice Thien Ah Koon, maire du Tampon, annonce par ailleurs être candidat à la présidence du syndicat mixte de Pierrefonds. "L'aéroport est un outil qui a très bien fonctionné jusqu'au confinement. C'est pour cela que je suis candidat, en vue de trouver des solutions qui permettent le redécollage de l'aéroport, et donc du tourisme dans le sud" explique l'édile.

"L'aéroport est en difficulté financière, il faut commencer par régler cette question. On ne peut réussir que si on résout d'abord les questions internes" estime-t-il.

"Au Tampon, nous développons quelque chose qui n'était pas envisageable il y a quelques années. Je prends pour exemple le parc des palmiers, qui est un immense succès, les Réunionnais viennent de toutes les communes pour visiter ce site, en plus des touristes" se réjouit-il.

