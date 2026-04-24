CCIR : un week-end placé sous le signe du vivre-ensemble réunionnais

Le week-end dernier a été placé sous le signe du vivre-ensemble réunionnais pour la chambre de commerce et d'industire de La Réunion (CCIR). Le président de la chambre consulaire Pierrick Robert a été convié ce vendredi par la Région Réunion et ce samedi par l’association Tamij Sangam pour célébrer à la fois l’Aïd el-Fitr 2026 et le Nouvel An tamoul. "Deux moments forts, riches de sens, qui illustrent la diversité culturelle de notre île et la force de notre modèle réunionnais" comment la CCIR dont nous publions le post ci-dessous (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)