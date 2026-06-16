Concours de création d’entreprises innovantes de La Réunion 2026 : les lauréats récompensés

Le concours de création d’entreprises innovantes de La Réunion 2026 s’est conclu ce mercredi 10 juin lors de la cérémonie de remise des prix organisée à la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion. "En amont de cette soirée, les 10 finalistes se sont réunis le 5 juin au KUB pour défendre leur projet devant un jury composé de professionnels, d’experts et de partenaires de l’innovation. Cette étape a permis au jury d’évaluer les projets et de désigner les lauréats de cette édition 2026" notent les organisateurs dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo d'illustration Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le 10 juin, les finalistes ont de nouveau eu l’opportunité de présenter leur projet devant près de 150 participants réunissant partenaires, entrepreneurs, acteurs économiques et institutionnels du territoire. Chaque candidat disposait de 2 minutes pour convaincre le public et mettre en lumière le caractère innovant de sa solution.

Les partenaires et sponsors du concours ont ouvert la soirée en présentant leur engagement en faveur de l’innovation réunionnaise.

Les finalistes ont ensuite défendu leurs projets devant le public, avant la proclamation des résultats et la remise des prix. Un cocktail convivial est venu clôturer l’événement, offrant un temps privilégié d’échanges entre entrepreneurs, partenaires et acteurs de l’écosystème.

- Palmarès 2026 -

1er Prix : Reonys Énergie – Abdoulaye Ba



Reonys Énergie développe une solution innovante de production et de stockage d’électricité à partir de la chaleur solaire stockée dans la roche volcanique locale. Conçue pour répondre aux enjeux énergétiques de La Réunion, cette technologie vise à assurer l’alimentation des foyers lors des coupures tout en renforçant l’autonomie énergétique du territoire.

2e Prix : UrgenceFlow – Dr Kolin Velson

UrgenceFlow est une plateforme numérique de triage dentaire permettant aux patients d’évaluer rapidement leur niveau d’urgence grâce à un questionnaire intelligent. La solution aide les chirurgiens-dentistes à prioriser les soins et participe à la prévention des maladies chroniques grâce à un module de dépistage des risques de santé buccosystémiques.

3e Prix : RunIntensIA – Audrey Douanier



RunIntensIA développe un hub régional d’imagerie intelligente dans l’océan Indien, associant intelligence artificielle et analyse automatisée d’images scientifiques. Le projet ambitionne de rendre accessibles des outils avancés aux chercheurs, laboratoires et établissements de santé afin de mieux exploiter les données issues des environnements tropicaux.

Coup de cœur du jury : Scierie Hybride – Tom Cousin

La Scierie Hybride est une solution de sciage portable entraînée par tronçonneuse qui combine la mobilité d’une gruminette et les performances d’une scie à ruban. Elle permet une meilleure valorisation du bois directement sur site et s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.



En remportant le premier prix, Abdoulaye Ba bénéficie d’un chèque de 3.000 euros destiné à l’aider à financer les premières prestations de services nécessaires au lancement de son projet.

Comme l’ensemble des finalistes, il profitera également d’une journée d’accompagnement lors du bootcamp du 30 juin, d’une formation d’une demi-journée dispensée par l’Ordre des Experts-Comptables de La Réunion, d’une mise en réseau avec les acteurs de l’écosystème de l’innovation ainsi que d’une médiatisation de son projet dans la presse locale et sur les supports de communication de la Technopole de La Réunion.

- Un concours au service de l’innovation réunionnaise -

À travers ce concours, la Technopole de La Réunion poursuit son engagement en faveur de l’émergence de projets innovants à fort potentiel de développement économique, social et environnemental pour le territoire.

Cette édition 2026 démontre une nouvelle fois que l'audace entrepreneuriale réunionnaise est bien vivante et porteuse de solutions innovantes pour relever les défis de demain.

La Technopole de La Réunion remercie l’ensemble des candidats, les membres du jury, les partenaires et les participants pour leur mobilisation et leur engagement en faveur de l’innovation réunionnaise(...).

Cette action est soutenue financièrement par l’Europe et la Région Réunion.



