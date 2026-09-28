La CCI redéploie son dispositif territorial

La CCI Réunion se réorganise pour mieux répondre aux besoins des entrepreneurs de La Réunion. Une réorganisation qui concerne les Maisons de l'Entreprise de l'Est et de l'Ouest ( photo Richard Bouhet/ www.imazpress.com) (Photo Pierrick Robert photo RB imazpress )

Depuis le 14 septembre 2026 pour la Maison des Entreprises de l'Est (MEE) et du 21 septembre 2026 pour la Maison de l'Entreprise de l'Ouest (MEO), la CCI indique que "les activités sont redéployées vers de nouveaux modes d'accompagnement plus souples, plus mobiles et davantage connectés aux réalités du terrain".

Une évolution qui s'inscrit "dans une volonté de renforcer la proximité, la réactivité et l'accessibilité des services proposés aux chefs d'entreprise et porteurs de projets sur l'ensemble du territoire réunionnais" selon le communiqué de presse de la chambre consulaire.

Pour autant, la CCI précise qu'elle souhaite "poursuivre pleinement sa mission d'accompagnement grâce à plusieurs dispositifs. Des dispositifs comme le Bus Proxi, "qui va à la rencontre des entrepreneurs dans les communes de l'île", ou les permanences économiques territoriales, qui permettent aux entrepreneurs "d'accéder facilement aux services de conseil, d'information et d'orientation".

Autre possibilité, la caravane économique pour les entrepreneurs, la caravane économique qui mobilise "élus et administratifs pour un temps d'échanges plus long en fin de journée et en fin de semaine, pour mieux écouter, comprendre et accompagner les chefs d'entreprises".

Enfin, de nouvelles antennes seront ouvertes à Bras Panon et au Port.

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